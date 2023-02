The Pokémon Company spendet 200.000 US-Dollar, um den von Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffenen Menschen zu helfen

HQ

The Pokémon Company kündigte vor einiger Zeit an, dass es seine gemeinnützigen Bemühungen verstärken würde, indem es 25 Millionen Dollar verspricht, um das Leben von Kindern auf der ganzen Welt in den nächsten fünf Jahren zu verbessern. Jetzt, da viele Menschen nach den zerstörerischen Erdbeben in der Türkei und in Syrien derzeit Hilfe benötigen, hat TPC weitere Spenden angekündigt.

Wie in einer kurzen Erklärung erwähnt, wird TPC 200.000 US-Dollar an Global Giving und Earthquake Relief Fund spenden, um den von den jüngsten Naturkatastrophen betroffenen und vertriebenen Menschen zu helfen.

Sehr cool in der Tat von der ikonischen Taschenmonsterfirma.