The Pokémon Company lässt euch im Mund eines Gengars schlafen

Der Merchandise-Hersteller Premium Bandai hat uns diese Woche allerhand Alpträume beschert. Grund dafür ist ein weiteres, übergroßes Pokémon-Plüschtier, das sicher viele Fans in ihre Sammlung aufnehmen würden. Die Plüschfigur des Geist-Pokémon Gengar wird als "Schlafbegleiter" beschrieben und es verfügt über eine 1,7 Meter lange Zunge, die ausgerollt werden kann. Abbildungen demonstrieren, dass man die Zunge als Schlafunterlage nutzt... und den Kopf zum Schlafen in den Mund von Gengar legt.

Das Teil soll im Juni in Japan zum Preis von umgerechnet ca. 200 Euro verkauft werden. Es ist momentan nicht geplant, Plüsch-Gengar international zu verschicken. Gengar ist übrigens ein Pokémon, das dafür bekannt ist, die Träume seiner Feinde zu essen. Wir sind uns trotzdem nicht ganz sicher, ob der Mund des Taschenmonsters der beste Ort ist, an dem man ein Nickerchen machen sollte. Was haltet ihr von der Idee?

Quelle: Nintendo Life.