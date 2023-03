The Pokémon Company International stellt jemanden mit NFT- und Metaverse-Wissen ein

HQ

The Pokémon Company International hat eine Stellenanzeige auf LinkedIn für eine hochrangige Führungsberaterrolle veröffentlicht, die erfordert, dass der Bewerber ein Experte in allen Dingen NFT, Blockchain und Metaverse ist.

Die Rolle wird eine Vielzahl von Verantwortlichkeiten haben, einschließlich der Beratung von TPC-Präsident Tsunekazu Ishihara über die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie der Identifizierung und Durchführung von Investitionen, Projekten und Partnerschaften zur Unterstützung des Wachstums von TPC.

Hinzu kommt jedoch, dass der Antragsteller "tiefes Wissen und Verständnis von Web 3, einschließlich Blockchain-Technologien und NFT und / oder Metaverse" sowie ein tiefes "Netzwerk von Investoren und Unternehmern in den oben genannten Technologiesektoren (Web3 und Metaverse)" mitbringen muss.

In Anbetracht des Erfolgs von Pokémon-Karten und wie eingebettet in Pokémon als Ganzes der Handel ist, scheint es nicht aus heiterem Himmel zu sagen, dass TPC NFTs und Blockchain als nächsten großen Schritt betrachten könnte. So oder so, wir müssen nur abwarten, ob diese Bereiche (und das Metaversum) etwas ist, das das Unternehmen in Zukunft erforschen wird.

Danke, VGC.