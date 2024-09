The Pokémon Company gewinnt 15-Millionen-Dollar-Klage gegen chinesische Nachahmung

HQ

Du hast wahrscheinlich noch nie von Koudaiyaoguai Fuke oder Pocket Monster Reissue gehört. Das Spiel wurde erstmals 2015 veröffentlicht und plagiierte viele Pokémon-Charaktere, darunter sogar die berühmtesten Gesichter der Franchise wie Ash Ketchum und Pikachu.

The Pokémon Company nahm den Diebstahl seines geistigen Eigentums nicht gut auf und reichte daher im Jahr 2021 eine Klage gegen sechs chinesische Unternehmen ein, die an der Entwicklung und Veröffentlichung des Spiels beteiligt waren. Ursprünglich wollte The Pokémon Company 72 Millionen US-Dollar Schadenersatz, wenn man bedenkt, dass das Spiel in einem einzigen Jahr 42 Millionen US-Dollar eingespielt hat.

Eines der Unternehmen wurde zur Zahlung von 15 Millionen US-Dollar oder 107 Millionen chinesischen Yuan verurteilt. Drei der anderen Unternehmen wurden zur gesamtschuldnerischen Haftung verurteilt, haben aber inzwischen Berufung eingelegt. Es sind vielleicht nicht die satten 72 Millionen US-Dollar, die The Pokémon Company wollte, aber es zeigt trotzdem, dass man eine der bekanntesten IPs der Welt nicht ohne Rückzahlung abzocken kann.

Danke, Gamebiz.

