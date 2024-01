The Pokémon Company geht gegen einen Pokémon-Klon vor

HQ

Erst letzte Woche berichteten wir über die Nachricht, dass The Pokémon Company eine Untersuchung des äußerst erfolgreichen Monsterfang-Titels Palworld von Pocket Pair einleitet, um festzustellen, ob es Verletzungen von geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit der Marke Pocket Monster gegeben hat. Seitdem gab es zwar keine neuen Entwicklungen an dieser Front, aber TPC hat rechtliche Schritte gegen einen anderen Pokémon-Klon eingeleitet.

Wie Stephen Totilo von GameFile bemerkt hat, hat TPC Einspruch gegen den Plan einer Kartenfirma eingelegt, den Namen PokéZoo als Marke zu schützen. Im Gegensatz zu Palworld, wo es klare einzigartige Elemente in Bezug auf die Art und Weise gibt, wie die verschiedenen Monster angeboten werden, scheint es in Sachen PokéZoo ein viel stärkeres Argument zu haben, vor allem, wenn man sich das Logo-Design und die Kreatur ansieht, die im Google Play Store-Symbol des Spiels verwendet wird (was eindeutig Bellossom ist).

Es ist unklar, wann der Markenrechtsstreit abgeschlossen sein wird, aber zweifellos ist die Zeit von PokéZoo gezählt.