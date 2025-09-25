The Pokémon Company distanziert sich nach Missbrauch seiner Marke vom US-Heimatschutzministerium

"Gotta Catch 'Em All" ist der Slogan für ein kürzlich virales Video in den sozialen Medien des US-Heimatschutzministeriums, das ICE-Agenten und Polizei zeigt, wie sie Einwanderer verhaften und Häuser durchsuchen. Nicht gerade die Bilder, die man von Pokémon erwartet, und es überrascht nicht, dass das Video ohne Erlaubnis oder Genehmigung gepostet wurde.

"Wir sind uns eines kürzlich vom Department of Homeland Security veröffentlichten Videos bewusst, das Bilder und Sprache enthält, die mit unserer Marke in Verbindung gebracht werden. Unser Unternehmen war nicht an der Erstellung oder Verbreitung dieser Inhalte beteiligt, und es wurde keine Erlaubnis für die Nutzung unseres geistigen Eigentums erteilt", sagte ein Sprecher von The Pokémon Company gegenüber TMZ. Es ist derzeit unklar, ob die Maßnahmen noch weiter gehen werden.

Wir wissen, dass Pokémon es liebt, sein geistiges Eigentum zu schützen, aber vielleicht könnte der Kampf mit dem DHS ein bisschen wie ein unerwünschter Kampf sein. Das DHS hat auch ein weiteres virales Video mit dem Komiker Theo Von ohne dessen Erlaubnis gedreht, sehr zum Leidwesen von Von.

Es scheint, dass sich das Department of Homeland Security auf die Internetkultur stützt, um mehr Unterstützung für seine Sache und die derzeitige Methode der Abschiebung von Einwanderern aus den USA zu gewinnen.

