The Plucky Squire wirft einen weiteren Blick auf den PlayStation Showcase

Beim PlayStation Showcase haben wir einen weiteren Blick auf Devolvers kommendes Adventure-Spiel The Plucky Squire geworfen.

The Plucky Squire scheint ein interessantes Abenteuer zu sein, da du direkt von den charmanten Seiten eines Kinderbuchs in die reale Welt springen kannst, die ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt.

Mit einer lustigen Besetzung von Charakteren und einer einzigartigen Mechanik, wenn Sie von der Seite in die reale Welt springen, scheint es, dass The Plucky Squire einer ist, den man im Auge behalten sollte. Es soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.