The Plucky Squire wird mit einem Jetpack in neuem Anhänger aufgebockt

HQ

The Plucky Squire scheint ein faszinierendes Abenteuerspiel zu sein, um es gelinde auszudrücken. Teils 2D, teils 3D, nimmt es ein Bilderbuch und erweckt es zum Leben, während Sie mit all den lebenden Spielzeugen und Spielen in einem Schlafzimmer Abenteuer erleben.

Im Trailer unten sehen wir, wie The Plucky Squire von einem Jetpack-Begleiter begleitet wird, der ihm nicht nur einen zusätzlichen Sprungschub geben kann, sondern auch Dinge wie Kerzen in Brand setzen kann. Als der Knappe zu einem Side-Scrolling-Sci-Fi-Abenteuer wechselt, gibt ihm sein Jetpack wieder etwas Manövrierfähigkeit, um seine Feinde in Stücke zu sprengen.

Schaut euch den Trailer unten an, um einen weiteren kleinen Einblick in das Gameplay von The Plucky Squire zu erhalten. Wir hoffen, dass wir bald ein Veröffentlichungsdatum bekommen können, aber im Moment ist es noch für 2024 geplant.