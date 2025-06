The Plucky Squire startet den Herausforderungsmodus als Teil des letzten kostenlosen Updates

HQ

Hast du kürzlich The Plucky Squire gespielt und dachtest, dass das Spiel für deinen Geschmack etwas zu einfach ist? Wenn das nach dir klingt, haben wir gute Neuigkeiten, denn jetzt hat Entwickler All Possible Futures einen neuen Challenge Mode veröffentlicht, der das Spiel noch schwieriger macht.

Challenge Mode ist jetzt als Teil eines kostenlosen Updates auf dem PC verfügbar und führt neue Feinde, schwierigere Minispiele, angepasste und härtere Bosskämpfe, neu gemischte Levels und alles im Laufe von zwei neuen Schwierigkeitsoptionen ein.

Die erste wird als Herausforderung angesehen und ist eine Weiterentwicklung der traditionellen Art, das Spiel zu spielen, und die zweite ist Iron Squire, die für die Masochisten da draußen gedacht ist, die nichts einfach oder kostenlos wollen. Dieser zweite Modus ist eine Permadeath-Option, was bedeutet, dass das Spiel vorbei ist, wenn du stirbst, und du musst bei Null anfangen, was eine ziemliche Handvoll sein wird, wenn man bedenkt, dass es auch eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades ist.

Unnötig zu erwähnen, dass es einen sehr guten Grund gibt, zu The Plucky Squire zurückzukehren, wie der neueste Trailer unterstreicht.