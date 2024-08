The Plucky Squire: Schon jetzt einer der charmantesten Indies des Jahres

HQ

Charme und Einfallsreichtum können etwas für sich allein bewirken, und es wäre ausgesprochen unfair, ihnen nicht die Energie und Aufmerksamkeit zu schenken, die diese Aspekte eines bestimmten Spielerlebnisses verdienen. Nein, sie sind kein Ersatz für ein zufriedenstellendes Gameplay, aber mit genug Herz ist es leichter, etwas zu übersehen, das ein wenig einfach ist oder nicht die erwartete Tiefe hat.

Nehmen Sie The Plucky Squire als Beispiel. Ja, der Wechsel zwischen den Perspektiven ist sowohl technisch beeindruckend als auch charmant, aber abgesehen von diesen formelhaften Pausen ist es nicht so, dass die Kämpfe, Rätsel oder Erkundungen etwas bieten, was man noch nicht gesehen hat.

Aber was Entwickler All Possible Futures an der nüchternen, zynischen mechanischen Front fehlt, wird mit so viel Charme, so viel Herz und so viel Persönlichkeit entschuldigt, dass es eines der stärksten Indie-Erlebnisse des Jahres bisher bleibt, und dies ist ein Jahr, in dem wir bereits Hades 2, The Rogue Prince of Persia, Arco und viele andere haben.

In The Plucky Squire, spielst du als Jot, ein Abenteurer, der erkennt, dass anstatt... Nun, er ist der Held einer Reihe von Kinderbuchgeschichten. Aber auch ein bösartiger Zauberer hat diese entscheidende Tatsache erkannt und nutzt dieses Wissen, um buchstäblich die vierte Wand zu durchbrechen und Chaos anzurichten. Es liegt an dir, nicht nur seine Pläne innerhalb der Grenzen des Märchenbuchs zu vereiteln, sondern auch deine Welt zu verlassen und Lösungen auf dem kleinen Tisch zu finden, an dem sowohl Jot als auch sein gesamtes Universum erfunden wurden.

In der Praxis bedeutet dies, dass du deine Welt von oben siehst, in einem leicht isometrischen Stil mit klassischem Zelda -ähnlichem Gameplay - aber mit einigen Übergängen zum Side-Scrolling in einigen einfallsreichen Abschnitten - und manchmal sogar aus dem Buch springst und dich frei in einer 3D-Welt bewegst. Für diejenigen, die einen einheitlicheren Bezugsrahmen brauchten, tat Super Mario Odyssey dies manchmal und mischte nostalgische Side-Scrolling-Sequenzen mit offenerem, modernerem Jump'n'Run auf nahtlose und elegante Weise, und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass dies eine wichtige Inspirationsquelle war.

Mechanisch weicht das Spiel erheblich von den sehr konkreten, grundlegenden Erwartungen ab, die man an jede dieser unterschiedlichen perspektivischen Einstellungen hat. Du zerschmetterst einfache Feinde mit deinem Schwert, sammelst eine einzige Währung, mit der du neue Fähigkeiten kaufen kannst, die auch aufgewertet werden können, und es gibt sogar hier und da etwas rudimentäre Tarnung. All Possible Futures innoviert innerhalb der beiden Genre-Rahmen und nutzt den Sprung von einem zum anderen in erster Linie als frischen Wind oder für Vielseitigkeit.

Ich lasse diese Kombination einfach klingen, und obwohl dies teilweise auf The Plucky Squire zutrifft, sollte es nichts vom einzigartigen Charme des Spiels nehmen. Zunächst einmal verwendet der Entwickler ein leicht ironisches, fast sarkastisches Erzählprofil, das darüber nachdenkt, wie es ist, wenn fiktive Charaktere erkennen, dass sie... naja, fiktiv, aber das ist nahtlos gemischt mit vielen Witzen und einer allgemeinen Selbstwahrnehmung, die wirklich zur Form passt. Es strahlt immer Charme aus, und es strotzt auch vor Kreativität, vielleicht weil es in dem Spiel darum geht, deine Vorstellungskraft zu erschaffen, sich vorzustellen und in etwas Greifbareres zu übersetzen.

Es fühlt sich gut an, auch in all seiner mechanischen Einfachheit zu spielen. Die Worträtsel sehen so aus, als gäbe es mehr Scribblenauts -ähnliche Freiheit, als es wirklich gibt, und die Steuerung hätte ein wenig angepasst werden können, um ein etwas leichteres Profil zu gewährleisten, aber abgesehen davon ist The Plucky Squire genauso schön zu spielen wie anzusehen. Es ist noch zu früh, um ein Urteil über das gesamte Spielerlebnis abzugeben, aber bisher bin ich mir ziemlich sicher, dass es viele überzeugen wird, sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen. Leider wird es gelinde gesagt in einer geschäftigen Zeit veröffentlicht, aber Sie sollten sich Zeit nehmen, um The Plucky Squire zu spielen. Ich bin voll und ganz an Bord und habe selten ein Spiel erlebt, das mir so lange ein Lächeln ins Gesicht zaubert.