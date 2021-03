The Play List: EA-Play-Abonnenten erhalten bald Star Wars: Squadrons, Madden und NHL

You're watching Werben

EA informierte uns vergangene Woche über einige neue Spiele, auf die sich zahlende Abonnenten ihrer Premium-Dienstleistung EA Play in den kommenden Wochen freuen dürfen. Ab morgen, dem 2. März, findet ihr Madden NFL 21 in der EA-Bibliothek "The Play List", anschließend kommen Star Wars: Squadrons und NHL 21. Wann genau die letzten beiden Titel spielbar sind, ist nicht ganz klar, Eishockey wird es aber erst im April geben. EA erinnert uns zudem daran, dass It Takes Two am 26. März erscheint, was Abonnenten früher testen können. Wir erinnern währenddessen daran, dass EA Play seit letztem Jahr ein Bestandteil vom Xbox Game Pass ist (ihr zahlt im Microsoft-Abo also auch das EA-Abo anteilig ab).