The Pixel Pulps Collection startet heute die physische Ausgabe in Europa

Was haben Cthulhu, Conan der Barbar, Tarzan, das Ungeheuer von Loch Ness, Dick Tracy und Draculas Braut gemeinsam? Einzeln nicht viel. Aber sie alle waren Teil dieser wunderbaren Welt der Pulp-Geschichten. Verrückte Geschichten voller Magie, Dystopie, Anachronismen, Außerirdischer und seltsamer Kulte. Alles, was wir im Leben lieben können.

In Videospielen ist der "cartoonhafte" Touch solcher Geschichten heutzutage leider Mangelware. Aber jetzt wollte LCB Game Studio uns nicht nur eine, sondern bis zu drei solcher Geschichten mit einer einfachen Präsentation in The Pixel Pulps Collection verwöhnen, die heute in einer europäischen physischen Ausgabe für PS5 und Nintendo Switch erscheint. The Pixel Pulps Collection enthält drei verschiedene Geschichten - Mothmen 1966, Varney Lake und Bahnsen Knights -, die Themen wie Vampirismus, Sommerlager, Außerirdische, religiöse Kulte und Gott weiß was sonst noch miteinander verschmelzen.

Die beiden physischen Editionen enthalten jeweils eine exklusive Sammlerkarte, einen Schlüssel zum Herunterladen alternativer Cover und eine Hülle in limitierter Auflage.

Klingt irgendetwas davon interessant für Sie? Schauen Sie sich den Trailer unten an.