The Pillars of the Earth (Nintendo Switch)

Die Säulen der Erde ist vor allem einer der besten historischen Romane der Literatur. Es ist eine dieser Geschichten, die jeder auf die eine oder andere Weise gelesen hat. So wie ich es sehe, ist es einer dieser Romane, die bereits Teil der kollektiven Vorstellungskraft sind, wie The Da Vinci Code oder die Harry-Potter-Geschichten. Eine TV-Adaption wurde 2010 gemacht und das Videospiel, über das wir heute sprechen, wurde kürzlich veröffentlicht. Das Spiel wurde 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Ein Jahr später wurde es für iPhone wiederveröffentlicht, und vor ein paar Wochen wurde es leicht für Nintendo Switch remastered. Bei seiner Veröffentlichung machte das Spiel nicht viel Lärm, aber heute können wir ihm eine zweite Chance geben.

Die Geschichte, die Steine singen

Zunächst ist es wichtig, eine Sache hervorzuheben: The Pillars of the Earth ist ein sehr langsames Spiel. Es ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, sondern hat die Langsamkeit, die notwendig ist, um einen Eintopf zu köcheln. Dies führt uns in ein dünnes Universum zwischen dem grafischen Abenteuer und dem interaktiven Roman. Ein Feature, das für die ungeduldigsten Spieler manchmal schwer zu verdauen sein wird, aber ein echtes Vergnügen für diejenigen, die an diese Art von Genre gewöhnt sind.

Wie im Roman werden die Geschichten der Figuren langsam, wie die Steine einer Säule, auf den Schlussstein des Gewölbes zugebaut. Die Geschichte verbindet die Leidenschaften und Träume einer Reihe von Menschen, die meisterhaft in etwas Schönes und Gewöhnlichem zusammenkommen, einem Ziel, das das Schlimmste und das Beste erreichen kann. Und darum geht es in The Pillars of the Earth, nicht um die Geschichte dieser oder jener Figur, noch um die Rettung dieses oder jenes Landes, es geht um das Leben der Kingsbridge Cathedral, die der wahre Protagonist dieser Geschichte ist. Jeder der Charaktere, mit denen wir zu tun haben, ist eng mit dem Bau des majestätischen Gebäudes verbunden, von dem einige von seiner Schönheit und andere von seinem Schicksal fasziniert sind.

Im Spiel (und natürlich im Roman davor) ist der Bau der Kathedrale nur die perfekte Ausrede, um die wahre Geschichte zu erzählen. Es ist ein phänomenales Spiegelbild der englischen Gesellschaft des 12. Jahrhunderts. Turbulente Zeiten nach der Jahrtausendwende, immer noch sehr anfällig für apokalyptische Ängste. Der Teufel hinter den bösen Taten der Menschen, Leidenschaften und Ängsten. Im Spiel erleben wir das Leben eines Klosters, die Wirren der Feudalkriege und vor allem den Bau von Kathedralen. Dies sind die verwirrenden Zeiten, in denen die romanische Architektur begann, der Gotik beim Bau von Kirchen Platz zu machen. All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, da wir in den Säulen der Erde auch einige wichtige Entscheidungen treffen müssen.

Ein Spielsystem aus der Zeit der Kathedralen

Die Entscheidungen, die wir treffen, fließen in das Spiel ein und am Ende jedes Kapitels werden wir an die Maßnahmen erinnert, die wir ergriffen haben. Es ist seltsam, dass wir das Ende des Romans bereits kennen (oder zumindest wissen, dass es eines gibt), so dass es seltsam erscheinen mag, dass es eine andere Option als das kanonische Ende geben könnte. In The Pillars of the Earth gibt es jedoch keine oder zumindest keine sehr großen Veränderungen. Auf die eine oder andere Weise werden wir trotz geringfügiger Abweichungen in Situationen enden, die denen im Buch sehr ähnlich sind.

Mechanisch kann das Spiel neben dem Entscheidungssystem langweilig und langweilig werden. Letztendlich ist es ein Format, das wir seit Jahren in anderen Spielen sehen und es bringt nichts Neues. Ein Point-and-Click-System , das überhaupt nicht innovativ ist und sich sogar veraltet anfühlt. Es ist eine Schande, denn für diejenigen Spieler, die nicht in die Geschichte eintauchen können, ist es unwahrscheinlich, dass sie vom Gameplay fasziniert sind. Die größte Schwierigkeit liegt in einem Button-Mashing-System, das bemerkenswert einfach ist, wenn die Geschichte Sie braucht, um es zu überwinden.

Tatsächlich finden sich die interessantesten Situationen in ganz bestimmten Momenten, in denen sich Charaktere über große Entfernungen auf der Karte bewegen. In diesen Momenten ändert sich das Spiel leicht und nimmt ein Vignettenformat an, in dem die Situation beschrieben wird und eine Entscheidung schnell getroffen werden muss, bevor ein Timer abläuft. Diese Entscheidungen werden unmittelbare Auswirkungen auf das Schicksal unserer Charaktere haben.

Wie wir bereits gesagt haben, sind die wichtigsten Säulen dieses Spiels seine Erzählung und Dialoge. Sicherlich ist die Geschichte das Rückgrat des Spiels, weshalb Daedalics Wahl des Dialogformats so seltsam ist. Die Texte, sowohl in Gesprächen als auch in Beschreibungen, erscheinen über Köpfen und Objekten, ohne jegliche Art von Rahmen oder Schnittstelle, um den Dialog mit den Charakteren zu identifizieren. Ein verwirrendes und langwieriges System, besonders wenn wir an die Menge an Textzeilen denken, die wir während des gesamten Abenteuers sehen werden. Wie in vielen Spielen dieser Art wird am Ende die Beobachtung innerhalb der Aktionen nutzlos und repetitiv, so dass wir am Ende nur den Interaktionsknopf verwenden, außer in sehr spezifischen Fällen.

Licht und Schatten

Visuell und künstlerisch bringt The Pillars of the Earth den Nagel auf den Punkt. Das Spiel erkundet verschiedene Umgebungen, von einsamen Wäldern bis hin zu geschäftigen Städten, und fühlt sich immer real und immersiv an. Außergewöhnliche Arbeit wird durch den Einsatz von cleveren Aufnahmen und Beleuchtung geleistet, um unvergessliche Szenen in der epischen Handlung zu schaffen. Die Verwendung von Farben ist elegant und subtil, so dass wir uns immer in dieser Ära fühlen.

Auch der Soundtrack, Umgebungsgeräusche und Stimmen sind auf einem unglaublichen Niveau. Die Sprachen der Stimmen, die wir wählen können, sind Englisch und Deutsch, und wir können die Sprache der Untertitel auswählen. Die Zugänglichkeit ist hier jedoch ein großer Nachteil, da es keine gibt. Es gibt keine Möglichkeit, das Aussehen von Untertiteln oder Text für eine bessere Lesbarkeit zu ändern.

In Bezug auf die Leistung ist Nintendo Switch mehr als bereit, ein Spiel dieser Größenordnung zu handhaben, und abgesehen von einigen kleinen Fehlern haben wir keine Probleme gehabt.

Letztendlich verpasst The Pillars of the Earth eine Gelegenheit, ein erhabenes Spiel zu werden. Die neuen Funktionen, die zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung vorhanden waren, fühlen sich immer noch frisch und modern an, aber der Kern des Spiels bleibt archaisch. Das Artwork ist wunderschön, kann aber abgenutzte und einfache Animationen nicht verbergen. Und schließlich ist die Geschichte großartig, aber sie wird durch ein schreckliches Seitenverhältnis erzählt. Das Ende des Spiels ist eine Kathedrale, die steht, aber nicht in die Geschichte eingehen wird.