Der Industrielle "Zsa Zsa" Korda (Benicio Del Toro) ist in vielerlei Hinsicht ein brillanter Mann, aber er wird auch von den Regierungen der Welt für seine manipulativen Geschäftspraktiken gehasst, und deshalb planen sie, ihn ein für alle Mal zu stoppen. Nachdem er einen Mordanschlag zu viel überlebt hat, erkennt Korda, dass sich etwas ändern muss, nicht unbedingt für ihn persönlich, sondern vor allem für seine zukünftigen geschäftlichen Unternehmungen. Deshalb übergibt er sein Vermögen seiner einzigen Tochter Liesl (Mia Threapleton), einer jungen Nonne, die an den Versuchen ihres Vaters zweifelt, ihre zerbrochene Beziehung zu reparieren - wenn er überhaupt ihr Vater ist! In dem Versuch, all seine Fehltritte wiedergutzumachen und sein Lebenswerk (den sogenannten "phönizische Meisterstreich") zu vollenden, bevor der Tod ihn umarmt, begibt sich Korda zusammen mit Liesl und Michael Ceras schrulliger Gefährte auf eine lebensverändernde Reise...

Asteroid City war der einzige Wes Anderson-Film, den ich sofort unerträglich fand, aber ansonsten bin ich ein großer Fan von Andersons Puppenhaus-Symmetrie und detaillierter Diorama-Erzählung. Natürlich läuft ein solcher Filmemacher Gefahr, irgendwann zu einer Parodie seiner selbst zu werden, aber Anderson trägt es mit Sturheit und Stolz, etwas, das ich nur respektieren kann. Der phönizische Meisterstreich erinnert ästhetisch und thematisch eher an Grand Budapest Hotel und handelt von einer Art Mentorenbeziehung zwischen Del Toros und Threapletons Figuren. Beide Darsteller sind brillant und genau das richtige Maß an Trockenheit und liefern typische Anderson-Dialoge mit einem Augenzwinkern. Threapleton ist hervorragend als eine Art christliche Wednesday Addams, und Del Toro ist eine wunderbar schurkische Howard Hughes-Figur, die nicht anders kann, als alles und jeden um sich herum zu täuschen. Die Szene, in der Del Toro erklärt, dass er keinen Pass besitzt, weil er nicht die gleichen Menschenrechte wie "normale Menschen" hat, ist hysterisch komisch.

Man bekommt, was man von Wes Anderson erwartet, und ein bisschen mehr, im Guten wie im Schlechten.

Hinter trockenem Witz Emotionen zu untergraben, ist natürlich ein Markenzeichen von Anderson, aber die Trockenheit in diesem Film ließ mich die echte Menschlichkeit vermissen, die in Filmen wie Die Royal Tenenbaums und Die Tiefseetaucher zu finden ist. In diesem Film steckt Herz; Hinter der unnötig komplizierten Handlung über das Füllen einer Marktlücke durch den Betrug der Korda-Investoren verbirgt sich eine süße kleine Geschichte über Versöhnung und die Suche nach etwas im Leben, das wertvoller ist als kaltes, hartes Geld. Entfernte Vaterfiguren sind eine vertraute Anderson-Zutat, die hier einigermaßen gut funktioniert, aber der Film ist ein wenig zu vollgestopft mit exzentrischen Charakteren, und alles, was mit dem "phönizischen Meisterstreich"-Betrug zu tun hat (ein gefälschtes Bauprojekt in einem fiktiven Land, das durch rücksichtslose Sparmaßnahmen wie Sklaverei Geld generieren soll) fühlt sich meist wie Augenwischerei an, wo es Platz für mehr als formelhafte Slapstick-Komödie hätte geben können. Aber die Fahrt dorthin ist sehr kurzweilig. Es ist rasant und originell - klassischer Anderson also.

Diejenigen, die Schwierigkeiten mit Andersons eigenwilligem Stil haben, werden sich wahrscheinlich frustriert die Haare raufen, aber diejenigen, die etwas besonders Seltsames und Lustiges zu schätzen wissen, werden sich in seinem Humor wie zu Hause fühlen. Die verschwörerische Musik von Alexandre Desplat ist das i-Tüpfelchen in diesem unerschütterlich charmanten Verschwörungsthriller. Es ist ein bisschen prätentiös, sicher, aber der Film fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn Korda Handgranaten wie Pralinenschachteln an seine Investoren verteilt: Es ist schwer, zu etwas so Bizarrem nein zu sagen.