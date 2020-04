The Persistence schockt im Mai PC und Konsolen ohne VR

The Persistence ist ein Survival-Horror-/Actiontitel von Firesprite Studios, das sich bislang nur VR-Spieler anschauen konnten (Kalle hat einen schönen kleinen Text der PSVR-Originalversion verfasst). Gestern wurde das Game auch für Plattformen angekündigt, die das VR-Gimmick nicht unterstützen, denn die virtuelle Realität lässt Firesprite hinter sich.

Der Titel wird voraussichtlich am 21. Mai für PC, Playstation 4 (ohne VR-Headset), Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Wer die PSVR-Variante bereits besitzt, erhält die aktualisierten Funktionen, wie erweiterte Umgebungen, ohne zusätzliche Kosten - alle anderen zahlen 30 Euro. Irgendwann soll es auch eine physische Version geben, doch bislang wurde kein Zeitpunkt mitgeteilt. In The Persistence müssen sich Spieler auf einem verfallenen Raumschiff der Weltraumkolonie mit bedrohlichen, dämonisch aussehenden Kreaturen befassen.