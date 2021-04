The Persistence bemüht sich im Juni um Next-Gen-Updates für PC, PS5 und Xbox Series

You're watching Werben

Firesprite hat gestern bekanntgegeben, dass in ein paar Wochen eine verbesserte Version ihres Survival-Horrorspiels The Persistence veröffentlicht wird. Am 4. Juni sollen Updates die Performance des Titels auf PC, PS5 und Xbox Series verbessern. Dieser neue Code wird Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung gestellt. Ändern soll sich konkret die Dauer von Ladezeiten und die allgemeine Beleuchtung der Level. Auf Playstation 5 und Xbox Series soll wohl sogar ein Raytracing-Modus zur Verfügung stehen. Playstation-5-Spieler werden zudem an die Vibration ihres Dualsense-Controllers erinnert. Ob sich das Game lohnt, verraten wir euch in unserer Kritik.