The Penguin wurde auf Ende 2024 verschoben

HBO hat enthüllt, dass jeder, der hungrig nach weiteren Abenteuern in Matt Reeves' Welt von The Batman war, leider etwas länger warten muss, da The Penguin von seinem Premierentermin im Frühjahr 2024 auf irgendwann im Herbst verschoben wurde.

Laut Meghan O'Keefe von Decider' wird erwähnt, dass die Verzögerung aufgrund der Streiks zustande kam, die die Produktion der Serie beeinträchtigt haben. Wenn die Streiks weitergehen, könnte diese Verzögerung zweifellos noch länger dauern.

The Penguin sieht Colin Farrell nach den Ereignissen von The Batman wieder als Gotham City-Gangsterboss und Bösewicht und zeigt, wie er durch die kriminelle Unterwelt der konfliktreichen Metropole aufsteigt.