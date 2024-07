The Penguin wird uns auf The Batman: Part II vorbereiten

HQ

The Penguin soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen und Colin Farrell wieder in das schwere Make-up versetzen, das ihn in The Batman (2022) unkenntlich machte. Wir waren uns nicht ganz sicher, wann er in die Zeitlinie von Matt Reeves' Universum passen würde, aber anscheinend wird er genau in die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Film passen.

Das bedeutet, dass wir kein Prequel bekommen und die Serie eine Woche nach dem Ende von The Batman weitergeht. "Wir sind die Brücke zwischen den beiden Filmen", sagte Hauptautorin Lauren LeFranc gegenüber Entertainment Weekly. "Wir gehen fast direkt in den zweiten Film, den Matt geplant hat."

Reeves' Fortsetzung ist derzeit für 2026 geplant, also ist es gut, dass wir bis dahin etwas Neuland betreten können. The Penguin wird von LeFranc als "Scarface-Geschichte" beschrieben, der sagt, dass wir den Aufstieg von The Penguin an die Spitze von Gothams Verbrecherwelt sehen werden.