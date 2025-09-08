The Penguin, The Studio, Andor und andere haben bereits mehrere Emmys gewonnen

HQ

Während wir gespannt auf die Emmy-Verleihung warten, die am Sonntag, dem 14. September, stattfindet, wurden bereits eine ganze Reihe von Trophäen vergeben, wobei einige unserer Lieblingsserien große Gewinne einfuhren. The Penguin, Andor Staffel 2, The Studio und mehr haben mehrere Siege in verschiedenen Kategorien eingefahren, von Make-up bis hin zu Gaststars.

The Penguin scheint bei den Emmys die Show zu stehlen, da er bereits 8 Preise gewonnen hat, darunter für die beste Originalmusik, das beste prothetische Make-up und die besten visuellen Spezialeffekte. Andor hat 4 Emmys erhalten, darunter für den besten Schnitt, das beste Kostümdesign und die besten visuellen Effekte.

Bryan Cranston hat einen Emmy für seinen Gastauftritt in The Studio gewonnen und hat nun 7 Emmys in seiner Karriere. Das Studio erhielt außerdem einen Preis für das beste Casting in einer Comedy-Serie. An anderer Stelle sehen wir große Namen wie Severance, die der Schauspielerin Merritt Weaver einen Preis für ihren Gastauftritt verleihen, und die Netflix-Serie Arcane gewann als beste Animationsserie.

Am 14. September werden wir wahrscheinlich die wichtigsten Auszeichnungen für Schauspiel, Regie und dergleichen sehen, also halten Sie die Augen offen für weitere Gewinner und möglicherweise einige Brüskierungen.