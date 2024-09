The Penguin hatte die beste Premiere für eine neue HBO Max-Serie seit The Last of Us

HQ

Die erste Folge von The Penguin feierte letzte Woche Premiere, am Donnerstag in den USA und am Freitag in Europa. Nun haben DC und Warner reseziert, wie es gelaufen ist – und sie sind sehr zufrieden.

In den vier Tagen seit der ersten Folge hat es die Serie geschafft, die beste Premiere für eine neue HBO Max-Serie seit dem Start von The Last of Us im Januar 2023 zu erzielen. In den USA haben 5,3 Millionen Zuschauer die Serie gesehen, was laut Variety unter anderem die Premierenfolge der letzten Succession-Staffel und auch die Premiere von The White Lotus: Staffel 2 übertrifft.

Bisher scheinen sowohl die Medien als auch die Zuschauer mit Oswald Cobblepots Abenteuern in The Penguin sehr zufrieden zu sein, so dass wir nicht die einzigen sind, die sich auf die nächste Folge Ende dieser Woche freuen.