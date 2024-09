HQ

Ich glaube nicht, dass ich die erste Person bin, die sagt, dass ich die ganzen Spin-off-TV-Shows, die wir gerade am Laufen haben, ziemlich satt habe. Oh, natürlich müssen wir die Geschichte von Agatha Harkness erzählen. Es gibt so vieles, was wir nicht über Obi-Wan Kenobi wissen, der in der Wüste chillt. Nur weil wir noch nicht buchstäblich alles gesehen haben, was es von einem Franchise zu sehen gibt, heißt das nicht, dass die Zuschauer es sehen sollten. Es gibt etwas für die Mystik einiger Universen und Welten zu sagen, und als ich mich hinsetzte, um The Penguin zu sehen, fürchtete ich um Matt Reeves' Vision für Gotham. Ein dunkler, schmuddeliger Ort, an dem Nirvana dich überallhin begleitet, es fühlte sich nicht wie ein Ort an, den wir zu oft sehen sollten, damit wir nicht müde werden.

Ein Teil der Zeit, die man in The Penguin verbringt, fühlt sich an, als würde es ein bisschen zu viel Tageslicht in die Magie von Gotham hereinlassen. In einigen Fällen buchstäblich, denn einige Szenen fühlen sich ein wenig überbelichtet an, wenn es um die Beleuchtung geht, vor allem, wenn man sich eine Tageslichtszene aus The Batman ansieht. Im Großen und Ganzen erweist sich The Penguin jedoch als eine sehr gute Serie, die dazu dient, die Unterwelt von Gotham und Colin Farrells Bestreben, sie zu kontrollieren, zu etablieren.

Wieder einmal erweist sich Farrell als nicht zu erkennen als The Penguin. Er ist amüsant zu sehen und zu hören, wie er es in The Batman ist, aber in dieser Serie wurde eine große Last auf seine Schultern gelegt. Er ist nicht nur hier, damit wir die Prothesen bestaunen, die ihn in Oswald Cobb verwandelt haben, und Batman einige dringend benötigte Lektionen in spanischer Grammatik geben. Stattdessen muss er uns durch sein eigenes Abenteuer führen. Er ist unser Protagonist, aber etwas, das ich an The Penguin mochte, war, dass Cobb nie unser Held ist.

"Was wäre, wenn The Penguin ein Herz aus Gold hätte?" war nicht die Frage, die irgendjemand in dieser Serie beantworten wollte. Da diese Rezension etwas spät kommt (sorry dafür), hatte ich die Gelegenheit, einige andere Eindrücke von der Serie zu sehen, nachdem ich mich für meine eigene Meinung entschieden hatte. Ich habe Leute gesehen, die Vergleiche mit Walter White, Tony Soprano und der Figur des Oswald Cobb gezogen haben, und obwohl ich nicht glaube, dass Farrells Leistung auch nur annähernd an sie heranreicht, denke ich, dass es ein interessanter Kontrast ist, weil so etwas wie Breaking Bad im Vergleich zu The Penguin geschrieben ist. In Breaking Bad drücken wir Walter die Daumen, dass er gewinnt, denn ehrlich gesagt sind die anderen Charaktere da draußen genauso schlecht, wenn nicht sogar schlimmer als er. Er ist auch klüger und taktiler. In The Penguin ist Cobb jedoch einfach der glücklichste Idiot der Welt. Er macht zu Beginn einige clevere Spielzüge, aber er wird von seinen Emotionen beherrscht, die ein riesiger Sack sind, der auf ihm lastet, ähnlich wie der Klumpfuß, den er trägt. Oswald Cobb ist auch im Kern ein gemeiner, schrecklicher Mensch, was es schwierig macht, jemals das Gefühl zu haben, dass man ihm die Daumen drückt, aber trotzdem nicht wegschauen kann.

Die Person, mit der ich mich am meisten verbunden fühlte, war Cristin Miliotis Sofia Falcone oder Der Henker. Es gibt nur wenige denkwürdige Auftritte der Antagonisten von Comic-Serien, aber Milioti gibt einfach alles, um Sofia Falcone zu werden, und ihre kurze, aber substanzielle Entwicklung im Laufe der Serie ist ein großartiger Film. Auch in den Nebendarstellern gibt es viele starke Leistungen, wie Clancy Brown als Salvatore Maroni und Rhenzy Feliz als Victor Aguilar. Niemand kommt auch nur annähernd an Farrell heran, um ihn als herausragende Leistung der Serie vom Sockel zu stoßen, aber The Penguin sitzt ohne diese Besetzung nicht annähernd so gut.

Die Geschichte selbst ist geradlinig, wenn auch nicht ohne die eine oder andere Wendung. Die ersten drei Episoden sind enorm stark, da Cobb ein Katz-und-Maus-Spiel mit Menschen spielt, denen er immer näher kommt. Dann bekommen wir eine Dosis von Sofias Hintergrundgeschichte, die sich als ebenso tragisch wie faszinierend erweist, bevor es in den Episoden fünf und sechs zu einem kleinen Stillstand kommt. Sie sind nicht gerade langweilig und haben starke Momente, aber ich habe das Gefühl, dass die Geschichte an einigen Stellen präziser hätte gekürzt werden können. Konzentriere dich auf das, was wichtig ist. Cobbs kranke, verdrehte Beziehung zu seiner Mutter, das ist ehrlich gesagt ihre Schuld beide. Victors Wille, in einer Stadt zu überleben, die ihn nicht will. Sofias endlose Suche nach Rache, während sich das Unrecht gegen sie weiter häuft. Das sind die Dinge, die The Penguin gut macht, und deshalb ist es eine Schande, wenn wir von ihnen weggezogen werden.

Die Serie zieht sich auch nie wirklich aus dem Schatten der Fledermaus. Der Batman hängt wie ein schlechter Geruch in der Luft und wird von den Darstellern scheinbar vergessen, abgesehen von der Flut, die der Riddler verursacht. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man denkt, man sehe ein Prequel, das spielt, bevor Pattinson seinen Umhang und sein Augen-Make-up aufsetzt, aber man weiß, dass er da ist, irgendwo, nur zusieht, wie sich ein massiver Bandenkrieg entfaltet, ohne wirklich etwas dagegen zu unternehmen. Abgesehen von einfachen logischen Punkten festigt sich The Penguin nicht vollständig als eine Show, die es wert ist, existiert zu werden. Es fügt dem Batman-Universum nicht viel mehr hinzu, was nicht in ein oder zwei Dialogzeilen erklärt werden kann, und obwohl es sehr, sehr interessant ist, Farrells Version von The Penguin kennenzulernen, bin ich mir nicht sicher, ob wir hier viel tun, außer ihn für eine ähnliche Rolle vorzubereiten wie die, die er in The Batman gespielt hat. Es ist ein seltsamer Raum, in dem Comic-Spin-off-Serien existieren, denn wenn sie zu wichtig sind, zwingt man jemanden, eine achtstündige Serie zu sehen, bevor er eine Fortsetzung eines Films verstehen kann, aber wenn sie zu wenig wichtig sind, fragt man sich, warum wir hier sind.

Aber wenn Sie hier sind, um nach Gotham zurückzukehren und eine gut geschriebene Serie, die nicht länger als willkommen ist, dann ist The Penguin eine solide Anschauung. Durchweg gut, manchmal großartig, aber nie außergewöhnlich, ist es eine Serie, die eine bessere Zukunft für Comic-Serien verspricht, und ich hoffe einfach, dass die Zukunft der Fernsehprojekte von Marvel und DC dieses Versprechen einlösen kann.