The Pegasus Dream Tour: Paralympics-Handyspiel wetteifert im Juni

Am 24. Juni erscheint The Pegasus Dream Tour, ein Sportspiel für mobile Geräte, das sich mit den Paralympischen Spielen beschäftigt. Der Titel wird von JP Games entwickelt, einem japanischen Entwicklerstudio unter Führung von Hajime Tabata (Final Fantasy XV). Das Spiel wird kostenlos spielbar sein, Mikrotransaktionen enthalten und über deutsche Bildschirmtexte verfügen.

Neun internationale Paralympics-Sportler*innen werden im Spiel abgebildet sein, um mit euch und anderen Spielern in verschiedenen Disziplinen zu konkurrieren. The Pegasus Dream Tour erstellt auf Grundlage eines eurer Selfies einen Sportler (genannt "Mine"), mit dem ihr gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antretet. Die Prothesen und Rollstühle eurer Charaktere lassen sich individualisieren, damit ihr in Turnieren und im Hub-Bereich auffallt.

Laut den Entwicklern soll ein Teil der durch Mikrotransaktionen gewonnenen Einnahmen in die Hand der Agitos Foundation fließen, einer Organisation, die sich um die Förderung sportlicher Aktivitäten für Menschen mit Beeinschränkungen bemüht. Übrigens ist der japanische Kinderstar Doraemon der Bürgermeister von Paradise City, dem zentralen Hub-Bereich des Spiels. Er solle laut den Entwicklern sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Hajime Tabata, der Geschäftsführer von JP Games, schreibt in der offiziellen Pressemitteilung: "Das Format von The Pegasus Dream Tour, das ursprünglich als 'Para-Sports-Rollenspiel' geplant war, wurde nach [Auftreten] der globalen Pandemie und der Verschiebung der [Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokyo] auf das eines 'Avatar-Rollenspiels' umgestellt. Ich hatte das Gefühl, dass die Paralympics in Tokyo, die nach der Verschiebung stattfinden würden, es der Menschheit ermöglichen könnten, ihre Unterschiede zu überwinden [...]. Egal wie das Ergebnis der Spiele in Tokyo 2020 aussieht, ich wünsche mir, dass Menschen von überall zusammenkommen und die positive Energie empfangen, die in Pegasus City reichlich vorhanden ist."