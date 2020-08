The Pathless: Sechs Minuten Gameplay mit Bosskampf, Rätseln und niedlichem Adler

Am Abend gab es eine ausführliche Gameplay-Präsentation von The Pathless, dem neuen Abenteuer von Giant Squid. Die Macher von Abzu werden Ende des Jahres ihr neues Projekt auf PS4 und PC veröffentlichen und deshalb konnte sich der Titel einen Slot in der gestrigen State of Play sichern. Im Spiel übernehmen wir die Rolle einer Jägerin, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet ist. Wir bewegen uns mit hoher Geschwindigkeit durch die offene Welt und sammeln dabei verschiedene Kristalle, um unseren Adler-Begleiter zu stärken. In zerfallenen Strukturen und alten Tempeln lösen wir Puzzle und es wird natürlich auch gekämpft. Gezeigt wurde ein Bosskampf gegen die sogenannten Cursed Spirits, die das Licht dieser Welt verschlingen.

