The Pathless schlittert im November direkt auf PS5, PS4 und PC

Die Entwickler Giant Squid bestätigten heute Abend, dass ihr neues Spiel The Pathless zum amerikanischen Systemstart der Playstation 5 am 12. November veröffentlicht werden soll. Sobald die Konsole hierzulande eine Woche später erscheint, wird der Titel folglich ebenfalls bereitstehen. Wer an der Next-Gen-Hardware gar nicht interessiert ist und lieber auf PC oder PS4 spielt, der darf die Mischung aus Abenteuer, Rhythmusspiel und Puzzle mit allen anderen schon in sechs Wochen spielen.

You're watching Werben