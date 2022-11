Stirbt im Rusty Lake-Universum jemals wirklich etwas? Nein, an einem Ort wie diesem hat die Vergangenheit eine unheimliche Art, sich an die Fetzen des Lebens zu klammern, die in der Erinnerung zu finden sind. Eine Geschichte wie diese, von einem Vater und einer Tochter, ist diejenige, die im neuesten Titel des Studios, The Past Within, gesponnen wird.

Nach dem Tod von Albert Vanderboom wird ein Notfallplan in Gang gesetzt. Es verbindet Vergangenheit und Zukunft durch die Geheimnisse der Würfel, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Es liegt an den Akteuren - einer in der Vergangenheit und einer in der Zukunft -, diese Aufgabe zu koordinieren und auszuführen. Für diejenigen, die mit den früheren Spielen von Rusty Lake vertraut sind, erweitert The Past Within die Geschichte der Vanderboom-Familie und ihre Beziehung zu den mysteriösen Würfeln und zeigt einige bekannte Gesichter auf dem Weg, wenn Sie die Augen offen halten.

The Past Within nimmt die etablierte und beliebte Puzzleformel, die in früheren Rusty Lake-Beiträgen (vor allem der Cube Escape-Serie) zu sehen war, und frischt sie mit einem Multiplayer-Twist auf und fügt kooperative Elemente hinzu, die dem Genre neues Leben einhauchen. Wie mein Spielpartner und ich im Laufe unseres Laufs feststellen mussten, sind zwei Köpfe in vielerlei Hinsicht besser als einer.

So sehr ich die manchmal hinterhältigen Rätsel von Rusty Lake liebe, kann es eine frustrierende Erfahrung sein, alleine festzusitzen. Auch wenn Ihr Partner Ihre Rätsel nicht wirklich sehen kann, war es eine schöne Abwechslung, jemanden zu haben, von dem er Ideen abprallen lassen konnte, und in einigen Fällen führte uns eine andere Perspektive tatsächlich zu einigen Lösungen, die keiner von uns alleine entdeckt hätte.

Werbung:

Es gab Zeiten, in denen wir wirklich ratlos waren (natürlich momentan) und ich muss zugeben, dass es ein etwas ermüdendes Wartespiel ist, wenn Ihr Partner an einem Puzzle feststeckt, das Sie nicht selbst in die Finger bekommen können. Darüber hinaus hatten einige Rätsel so spezifische Aktionen oder verpasste Hinweise, dass wir für eine anständige Zeit unseren eigenen Schwänzen nachjagen mussten, aber nichts trübte unsere Entschlossenheit, vorwärts zu gehen. Vorbilder der Wahrheit, wie wir sind, als sich uns die Antwort offenbarte, war das Gefühl des Erfolgs umso süßer; So wie Frustrationen geteilt wurden, so war auch dieser "Heureka" -Moment, der so oft der Aufhänger für Fans des Puzzle-Genres ist.

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass mein Spielpartner eigentlich ein kompletter Neuling im Genre war, und trotz unserer unterschiedlichen Erfahrung konnten wir beide gleichermaßen beitragen, beide fanden das Spiel herausfordernd und lohnend, und beide waren am Ende der Reise rundum zufrieden. Ich glaube wirklich, dass dieses Spiel als Tor für Fans glänzt, um ihre Freunde und Familie in die süchtig machende Welt der Puzzler als Ganzes zu verwickeln.

Werbung:

Unser Durchspielen dauerte insgesamt etwa drei Stunden, fühlte sich aber viel kürzer an. Die Geschichte und die Rätsel zogen sich nie in die Länge, auch wenn sie schwierig waren, und wie bei den meisten Rusty Lake-Titeln ist die Spannung weniger das Endergebnis, sondern eher der unheimliche und labyrinthische Weg dorthin.

Als wir fertig waren, wurden wir von Mitbewohnern verhört, die gehört hatten, wie wir - aus verschiedenen Räumen im selben Haus - seltsame Dinge am Telefon kommunizierten. Anscheinend hatte das Spiel für sie genauso eine unterhaltsame Erfahrung geboten wie für uns.

Insgesamt ist The Past Within ein Juwel. Es ist nicht perfekt, aber es nimmt jede gute Qualität, die Rusty Lake als Puzzle-Studio etabliert hat, und verfeinert sie, um sie so neu zu beleben. Die Erfahrung unterscheidet sich stark von den Solotiteln, und ich bevorzuge sie wirklich. Die unheimlichen Vibes dringen in jede Ecke des Erlebnisses, unterstützt durch den charakteristischen Kunststil, der den Rusty Lake-Spielen so viel von ihrem Charme verleiht.

Darüber hinaus verfügt das Spiel über ein Wiederspielbarkeitssystem, so dass Sie alles noch einmal tun können, indem Sie die Rollen mit demselben Partner wechseln oder sogar jemanden völlig neuen einspannen, wenn Sie Ihren eigenen Puzzle-Kult aufbauen möchten. Wie auch immer Sie sich entscheiden, eines ist sicher. Durch die Höhen und Tiefen, die mit anderen auf dem Weg geteilt werden, ist dies eine Erfahrung, die einen Raum, Vergangenheit und Zukunft, in Ihrem Gedächtnis schnitzen wird.