The Paper: Staffel 1

Als The Office zum ersten Mal in die USA kam, gab es Bedenken, dass die Serie nicht so gut sein würde wie die ursprüngliche britische Version. Einige werden bis heute argumentieren, dass es das nicht ist, aber niemand kann leugnen, dass The Office US immer noch eine qualitativ hochwertige und unvergessliche Comedy-Fernsehserie ist. Aus diesem Grund muss man dem Spin-off The Paper eine gewisse Lockerheit geben, eine Gelegenheit für diese Serie, auf die Beine zu kommen und nicht sofort beiseite geschoben zu werden, wie es so viele andere Projekte heutzutage tun. Zugegebenermaßen ist dieser Gedanke nicht so leicht zu verdauen, wenn es auch weit weniger gut aufgenommene moderne Spin-offs wie The Office Australia... Der Punkt ist, dass man nach den ersten paar Episoden versucht sein könnte, The Paper zu zerknüllen und in den gleichen Papierkorb zu werfen wie The Office Australia, aber wenn man dem Ganzen Zeit gibt und ein wenig Geduld hat, wird klar, dass die Schöpfer Greg Daniels (der bei der Adaption von The Office für die USA geholfen hat) und Michael Koman eine interessante Grundlage haben, auf der sie aufbauen können.

HQ

The Paper ist die Fortsetzung von The Office. Zu Beginn der Serie treffen wir das Dokumentarfilmteam, das seine Absicht offenbart, den Mitarbeitern einer angeschlagenen Zeitung aus dem Mittleren Westen zu folgen, die als Toledo Truth-Teller bekannt ist, und von hier an ist es fast die gleiche Prämisse, die gleichen Charakterarchetypen, der Humorton, der Filmstil, so ziemlich alles, was man mit der berühmten Comedy-Serie verbindet. Auch das könnte für viele von euch ausreichen, um frühzeitig abzuschalten und dies als ein bisschen schamlose Mockumentary-Kopie zu betrachten. Ich verstehe, dass ich zu dieser Erkenntnis komme, da die ersten paar Episoden eine kleine Herausforderung sind, da es sich anfühlt, als würde man sich auf eine Reise begeben, mit der man bereits sehr vertraut ist, mit Wellen von Déjà-vu, die wie eine Sturmflut über einen hereinbrechen. Aber im Laufe der Episoden und wenn die Charaktere mehr Zeit haben, sich zu entwickeln, entwickelt sich The Paper stetig zu etwas ganz Eigenem, mit Handlungssträngen und Schlüsselmomenten, die dich dazu bringen, eine Verbindung herzustellen und die Gesellschaft der schrulligen und schrägen Besetzung zu genießen.

Aber einmal mehr muss man sagen, dass es sich bei den Darstellern um bekannte Archetypen handelt. Domhnall Gleeson spielt den stümperhaften Boss Ned, einen Charakter, der nicht annähernd so unfähig ist wie Steve Carrells Michael Scott, aber immer noch diese Balance aus Charme, Eifersucht, Humor und Unfähigkeit hat, ein starker Anführer zu sein. Hinzu kommt die hinterhältige Stellvertreterin Sabrina Impacciatores Esmerelda, eine dümmliche Frau, die immer glaubt, sie sei der Star der Show, und diese beiden werden mit einer bodenständigeren Geliebten, gespielt von Chelsea Frei, einem David Brent-ähnlichen britischen Chef, gespielt von Tim Key, sowie einer Ansammlung anderer nutzloser Mitarbeiter zusammengebracht, die Inkompetenz als Waffe einsetzen. Alle diese Charaktere sind neu und einzigartig, aber die Dynamik, die sie aufbauen, wenn sie zusammen sind, und viele ihrer Erzählstränge sind jedem bekannt, der The Office gesehen hat, besonders wenn man bedenkt, dass Oscar Nunez der zurückkehrende Oscar Martinez ist.

Werbung:

Mit der Besetzung der Toledo Truth-Teller erhalten wir eine Sammlung von Episoden, die sich um Ned drehen, der versucht, diese Bande zu zerschlagen, um eine ehrlich gesagt schreckliche Zeitung wieder in etwas Respektables und Lesenswertes zu verwandeln. Dies führt dazu, dass die Darsteller alberne Späße und Aufgaben übernehmen, die ehrlich gesagt niederträchtig sind, aber auf die leichte und humorvolle Art und Weise serviert werden, die Daniels in seiner Version von The Office für die US-Fans zu einer Ikone gemacht hat. Und dieser Stil ist zwar ähnlich, aber ehrlich gesagt schwer, ihn nicht zu genießen. Es ist leichtes und verdauliches Fernsehen, das hier und da zum Schmunzeln führt, und auch den seltenen Moment, in dem man laut lachen kann, aber es ist nicht so mitreißend komisch wie The Office, noch so witzig und klug wie das britische Original. Es ist sicher und einfach, und für zehn Episoden mit weniger als fünf Stunden Fernsehen ist es eigentlich keine so schlechte Zeitinvestition, vor allem, wenn Sie nach einer neuen Sitcom gesucht haben, mit der Sie sich zurücklehnen und entspannen können, jetzt, wo das Wetter wieder umschlägt.

Der Punkt ist, dass The Paper nicht gerade etwas Besonderes ist, noch ist es ein unübersehbares Fernsehen. Es erreicht nicht die gleichen Höhen wie The Office und es fehlt definitiv an reiner kreativer Vision, aber hier ist der Kicker... Es macht immer noch Spaß und macht Spaß. Das ist es, was diese Show so schwierig zu analysieren macht, weil jede Faser deines Seins dir sagt, dass Ressourcen für originellere und interessantere Produktionen ausgegeben werden können, aber gleichzeitig gibt es so viele Projekte, die weniger unterhaltsam sind als The Paper, Shows, die einfach eine Plackerei sind, um durchzukommen, Und das ist es nicht. Geben Sie dem Ganzen eine Chance, stehen Sie durch die ersten paar Episoden, und Sie werden wahrscheinlich, wie ich, feststellen, dass diese Serie Ihnen ans Herz gewachsen ist. Hoffentlich bedeutet das, dass sie, wenn sie eine zweite Staffel bekommt, keine Zeit verschwenden muss, um uns davon zu überzeugen, sie zu akzeptieren, und sich direkt in alberne Comedy-Späße und emotionale Momente stürzen kann, die einem das Herz zerreißen. Es ist schwer, gegen Greg Daniels zu wetten, was soll man sonst sagen...?