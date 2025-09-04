The Paper kehrt für eine zweite Staffel zurück

HQ

Es scheint, als ob Peacock ziemlich zuversichtlich ist, was sein The Office -Spin-off The Paper angeht, denn obwohl die Show heute Premiere feiert, hat der Streamer bereits grünes Licht für eine Rückkehr gegeben.

Ja, eine zweite Staffel wurde bereits versprochen, was von den Hauptdarstellern Domhnall Gleeson und Sabrina Impacciatore bestätigt wurde, die in der NBC-Show Today auftraten, um die Neuigkeiten zu enthüllen.

Es ist unklar, wann die zweite Staffel Premiere haben wird, aber es wird von Variety erwähnt, dass wir eine Premiere etwa zur gleichen Zeit im nächsten Jahr erwarten sollten, also im Spätsommer/Anfang September.

Sind Sie gespannt auf The Paper ? Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie hier unsere Gedanken zur Show.