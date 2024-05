The Outlaws gibt diesen Mai zurück

Zweifellos ist The Outlaws eine Serie, die nicht wenige Leute noch nie zuvor gesehen haben, einfach weil es sich um ein eher kleines Projekt der BBC handelte. Seine Qualität hat sich jedoch durchgesetzt und seit seinem Debüt im Jahr 2021 folgte eine zweite Staffel und jetzt steht auch eine dritte Staffel vor der Tür.

The Outlaws wird am 31. Mai zurückkehren, und wir haben einen Trailer, der zeigt, was diese neuen Episoden enthalten werden. In der Serie, die von Stephen Merchant kreiert wurde, kommt die verrückte Bande von Kleinkriminellen aus allen Facetten des Lebens wieder zusammen, um in der britischen Stadt Bristol Chaos zu stiften.

In dieser neuen Staffel wird die Bande versuchen, die Unschuld von Christopher Walkens Frank Sheldon zu beweisen, nachdem er als Hauptverdächtiger in einer Morduntersuchung festgenommen wurde. Dies alles geschieht, während die Crew ihre eigene Unschuld in einem Fall gegen den Gangsterboss The Dean beweisen muss, den die Gang in der letzten Staffel eingesperrt hat.

Wo Sie die dritte Staffel von The Outlaws sehen können, wird sie am 30. Mai zuerst auf BBC iPlayer für diejenigen in Großbritannien landen, bevor sie am 31. Mai auf der ganzen Welt zu Prime Video kommt.