The Outlast Trials ist jetzt Gold und bereit für die Veröffentlichung im März

Das furchteinflößende First-Person-Erlebnis von Red Barrels, The Outlast Trials, erscheint endlich in seiner Vollversion am 5. März. Das Studio hat angekündigt, dass das Spiel in Gold angekommen ist, so dass es keine Verzögerung mehr geben wird, wenn man sich den Abscheulichkeiten stellt, die das Dorf bewohnen, allein oder in Gesellschaft.

Die gute Nachricht ist, dass die Konsolenversionen nicht nur die Early-Access-Phase abschließen, sondern auch am 5. März erscheinen werden, wie von den Entwicklern versprochen.

Während The Outlast Trials im Einzelspielermodus gespielt werden kann, fanden wir in unserem Early-Access-Test die Erfahrung viel angenehmer, wenn man (bis zu) drei andere Teamkameraden hat, mit denen man die Quests abschließen und es mit den Monstern aufnehmen kann.

