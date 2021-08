The Outlast Trials erhält einen brandneuen Trailer, erscheint 2022

HQ

Während der Gamescom Opening Night Live haben wir einen brandneuen Trailer zu The Outlast Trials erhalten. Den bevorstehenden Eintrag in der Survival-Horrorserie könnt ihr entweder alleine oder mit bis zu drei Mitspielern absolvieren. Während dieses frischen Videos sahen wir gruselige Schaufensterpuppen, monsterähnliche Kreaturen, jede Menge Fallen und weitere Gefahren, die in den Schatten lauerten. Alles will uns töten, doch wir müssen das irgendwie verhindern und zusammen aus dem Murkoff-Komplex kommen, sobald The Outlast Trials 2022 erscheint.