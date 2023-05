The Outlast Trials (Early Access)

HQ

Es war keine perfekte Reise für Red Barrel's Outlast Serie. Der erste wurde als fantastisches Horrorerlebnis gefeiert, bei dem wir wie ein Journalist eine psychiatrische Klinik erkunden konnten. Der zweite konterte mit seiner Inspiration aus Filmen wie Children of the Corn und ließ uns in nordamerikanischen Maisfeldern verstecken. Die Fortsetzung war stärker von religiösen Kulten und Jagdszenen geprägt. Es beeindruckte jedoch nicht alle mit seiner Spielmechanik, die zu viel Versuch und Irrtum führte. The Outlast: Trials überspringt all das und platziert uns chronologisch vor dem ersten Spiel.

Du bist ein obdachloser/namenloser Charakter, dessen Aussehen du zu Beginn wählst. Dein Charakter wird schrecklichen Experimenten unterzogen und du wirst mit deinem Psychiater als einzigem Freund in die Welt entlassen. Er wird ständig mit Ihnen sprechen und Sie zwischen den Missionen führen. Sie sind in einem riesigen Lagerhaus gefangen, in dem die Experimente stattfinden, wobei dieses Lagerhaus von anderen neu gebauten Gebäuden umgeben ist, die einer kleinen Stadt ähneln. Die Testpersonen wurden dann freigelassen und Sie werden mit bis zu drei zusätzlichen Freunden in diese verrückte Welt entlassen.

Es ist klar, dass The Outlast: Trials für vier Spieler ausgelegt ist. Obwohl die Erzählung die Ebenen abwägt, ist sofort klar, dass dies am besten mit anderen genossen wird. Um in ein Level zu laden, betrittst du eine von vier Drehtüren oder setzt dich auf einen von vier Stühlen. Daher ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass meine Zeit mit dem Spiel von vielen wiedergespielten und wiederverwendeten Levels, für sogenannte "Trials", geprägt war. Du wählst eine Mission, deine Ausrüstung und kannst dann basierend auf den Parametern, die du zuvor festgelegt hast, in das Level springen und die von dir gewählte Mission abschließen. In Bezug auf das Gameplay unterscheidet es sich leicht von seinen Vorgängern, ohne die Identität zu verlieren, für die Outlast bekannt ist. Du kannst Türen langsam öffnen, Feinde jagen dich, wenn du entdeckt wirst, und der Horror ist allgegenwärtig.

Was ich frustrierend fand, sind bereits etablierte Tricks im Genre. In einem frühen Level musst du dich in eine Polizeistation schleichen und einen Zeugen töten. Du fängst an, ihn zu erschießen und der Strom fällt aus, und jetzt musst du herausfinden, wie du in den Keller gehst, die Generatoren reparierst, auffüllst und neu startest. Normalerweise siehst du die Ziele und das Ende der Missionen vor dir, aber du musst einen Marathon um das Ziel laufen, bevor du alles abschließen kannst. Es funktioniert besser mit mehreren anderen Spielern, und das liegt daran, dass zusätzliche Spieler mehr Gegenstände tragen, Rätsel gemeinsam lösen und die Levels leichter abschließen können. Wenn man alleine ist, behält man mehr von den Horrorelementen, aber man bekommt immer noch keine fokussierte Erzählung mit etablierten Protagonisten, wie in früheren Installationen der Serie.

Das Annehmen von Missionen ist ziemlich reibungslos. In Bezug auf das Gameplay gibt es viele Ähnlichkeiten mit den Vorgängern. Sie haben diesmal keine Kamera, sondern erhalten stattdessen eine Nachtsichtbrille. Sie können diese aufladen, wenn die Energie zur Neige geht, indem Sie Batterien verwenden, die Sie finden, aber Sie müssen Ressourcen schonen. Die Geschichte leistet gute Arbeit, um ihr Thema zu verkaufen und es mit der Erzählung der Serie zu verbinden. Ich werde nichts verraten, aber es gibt Leckereien zu finden, wenn Sie mehr über dieses Universum erfahren möchten. Besonders gut hat mir das Design der Welt gefallen, da die Umgebungen abgerissen, zerstört und bewohnt sind, und es erinnert mich an die Szenen aus Städten mit gewalttätigen Unruhen in letzter Zeit. Sie können auch Artefakte und Sammlerstücke finden, um diese Bemühungen zu ergänzen. Die Karten werden nicht nur von Bossen und Feinden bevölkert, sondern auch von Menschen, die in Ruhe gelassen werden wollen. Obwohl die Karten, durch die du dich bewegst, Gebäude und andere Dinge darstellen, hat Red Barrels mit seinen Umgebungen großartige Arbeit geleistet.

Bleibt die Frage, ob das wirklich das ist, was Fans des ersten und zweiten Teils suchen. Einige Gameplay-Aspekte, wie die Identität der Serie und das visuelle Design, ähneln den Vorgängern. Das Layout, das Missionsdesign und das Leveldesign erinnern an Dead By Daylight, Last Year: The Nightmare, Back 4 Blood und Phasmophobia. Es ist ein scharfer Genrewechsel auf ungefähr der gleichen Ebene wie zwischen Dawn of War und Dawn of War II. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Letzteres gefällt mir zum Beispiel besser als ersteres. Es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, Feinden auszuweichen, mich vor Monstern zu verstecken und mir meinen Weg durch die Levels zu bahnen. Es ist immer gut, Fähigkeiten zu haben, die dies erleichtern, zum Beispiel kannst du vor dem Start eine Fähigkeit auswählen, mit der du Barrikaden schneller niederreißen oder leichter entkommen kannst. Gleichzeitig vermisse ich den gezielteren Stil der Hauptspiele.

Es gibt jetzt jedoch einen Knotenpunkt, zu dem du zwischen den Missionen zurückkehrst. Ihre Heimatbasis ist eine Zelle in einer Abteilung der psychiatrischen Klinik/Anstalt. Es gibt Betten, Zimmer und einige Charaktere, bei denen du Dinge kaufen kannst. Hier planst du mit deinen Verbündeten, testest dein Loadout und kaufst, was du brauchst. Ich bin gespannt, ob es die Leute überzeugt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies ironischerweise ein kleiner Test für ein eventuelles drittes Spiel ist, aber ich möchte jetzt betonen, dass ich Horror allein bevorzuge. Gute kooperative Modi sind in der Regel mit Kompromissen für Solospieler verbunden, was auch hier der Fall ist. Zum Beispiel leidet die Immersion ein wenig, wenn Sie Missionen, Karten, Spieler in der Lobby und mehr auswählen müssen, anstatt sofort Zwischensequenzen und ein neues Level zu haben.

Trotz des Fokus auf Zusammenarbeit liebe ich das Design der Welt, die Charaktere und den Sound ist großartig. Auch das Universum ist im Allgemeinen immer noch interessant. Allerdings finde ich, dass der Horror schnell verschwindet, obwohl die Gegnervielfalt gut ist und man sich ständig exponiert fühlt. Wenn du das gleiche Level mehrmals hintereinander mit verschiedenen Missionen zusammen mit Freunden durchläufst, sinkt das Angstlevel leicht. Gleichzeitig ist es gut gemacht für das, was es ist. Sie erhalten eine kompetente Sprachausgabe, eine solide Grafik, eine gute Art Direction und ein ziemlich gut funktionierendes Spiel. Es gibt technische Mängel, die KI muss poliert werden und das sind Dinge, an denen die Entwickler arbeiten. Aber es ist noch nicht in der Version 1.0, da wir hier eine Early Access-Version erhalten.

Trotzdem würde ich dir nicht raten, The Outlast: Trials alleine zu spielen. Ich würde dir empfehlen, dir das anzusehen, wenn du mit ein paar Freunden etwas Neues ausprobieren möchtest und zufällig Outlast magst. Kosmetische Dinge wie das Bemalen der Gefängniszelle und andere Dinge beschäftigen mich jedoch nicht wirklich, obwohl die Optionen vielfältig waren und es mit Währungen, die man nach Missionen verdient, viel freischalten konnte.

Der Konflikt zwischen dem Vermächtnis der Serie und diesem neuen Schritt ist spürbar. Ich bin hin- und hergerissen, auf der einen Seite freue ich mich auf etwas Neues, aber auf der anderen Seite halten die Levels nicht der Anzahl der Durchläufe stand, die ich abschließen muss. Es wird zu schnell ermüdend. Obwohl ich Horror allein bevorzuge, weiß ich, dass viele Menschen es lieben, gruselige Dinge gemeinsam anzugehen, und das kann interessant sein. Am Ende des Tages ist es eine kompetente Grundlage, die während Early Access etwas mehr Arbeit benötigt, damit die Version 1.0 so gut wie möglich ist.

Wenn es den Entwicklern gelingt, einige der Probleme, die ich habe, zu beheben, mehr Inhalte hinzuzufügen und ihre Arbeit zu verfeinern, kann es zu einer höheren Bewertung kommen. Aber so wie es aussieht, wurde ich unterhalten, aber nicht beeindruckt. Einige Aspekte sind gut und andere sind fehlerhaft. Wenn Sie einen Haufen Kumpels haben und etwas Unangenehmes spielen möchten, sollten Sie dies im Auge behalten. Ich verlasse die Early Access-Version in der Hoffnung, dass sie ein stabiles Multiplayer-Spin-off wird. Meine Bewertung ist auch etwas gerechtfertigt durch die Enttäuschung, dass es für ein anderes Publikum erstellt wurde als die erste und zweite Version, da ich schnell gemerkt habe, dass ich mich damit nicht so sehr beschäftigt habe wie mit seinen Vorgängern.