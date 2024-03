HQ

Da Koop-basierte Schrecken wie Dead By Daylight und Phasmophobia in den letzten Jahren immer beliebter wurden, beschloss der Entwickler Red Barrels, bei der Entwicklung des neuesten Eintrags in der Outlast -Reihe einen anderen Weg einzuschlagen. The Outlast Trials nimmt viele der Kernelemente des Franchise und passt sie an diesen wachsenden Trend an, was für die größte Abweichung in der Serie sorgt, die wir bisher gesehen haben. Das Spiel wurde im vergangenen Mai im Steam Early Access veröffentlicht und erscheint nun diese Woche für PlayStation- und Xbox-Konsolen.

The Outlast Trials schlüpfst du in die Rolle eines namenlosen Testsubjekts, das gegen seinen Willen von den Murkoff Organisation gezwungen wurde, an einer Reihe schrecklicher Prüfungen teilzunehmen. Diese unethischen Experimente, die während der Ära des Kalten Krieges stattfinden, wurden entwickelt, um Verfahren der Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle zu testen, und sie abzuschließen wird zu eurer Freiheit führen. Das heißt, wenn eine zwielichtige Organisation, die an einem Mord beteiligt ist, es wert ist, vertrauenswürdig zu sein!

Im Gegensatz zu früheren Outlast -Titeln kannst du zwischen mehreren Prüfungen wählen, die entweder alleine oder mit einer Gruppe von bis zu vier Spielern bestritten werden können. Bei diesen Prüfungen musst du eine Reihe grundlegender Ziele erfüllen, während du dich durch die Schatten schleichst und dem Fang albtraumhafter Kreaturen entkommst. Die Struktur der einzelnen Versuche ist ein wenig repetitiv, aber ihre unterschiedlichen Umgebungen tragen dazu bei, die Dinge frisch zu halten. In den ersten zwei Stunden klammerte ich mich in einem blutbespritzten Gerichtsgebäude, einer verlassenen Polizeistation und einem Karneval ums Überleben.

Bevor es in eine Testphase geht, können die Spieler zwischen einem von vier Rigs (Spielerklassen) wählen: X-Ray Rig, Blind Rig, Stun Rig und Heal Rig. Jedes dieser Rigs verfügt über eigene Skill-Bäume, die nach Abschluss von Prüfungen verbessert werden können, und sie alle bieten ihre eigenen einzigartigen Rollen für teambasiertes Spielen. Spieler mit dem Röntgenstrahl können zum Beispiel Gegner vorübergehend durch Wände hindurch sehen, Spieler mit dem Heal -Rig können sich selbst und ihre Teamkameraden heilen und die Stun und Blind -Rigs können verwendet werden, um Fallen zu entschärfen und Feinde zu betäuben.

Wenn es darum geht, entweder alleine oder mit einem Team zu spielen, kann ich ehrlich gesagt Vor- und Nachteile auf beiden Seiten sehen. Alleine zu spielen ist die spannendste Option, da du dich nicht darauf verlassen kannst, dass andere Teammitglieder in den Pfad der Gefahr stolpern und Feinde für dich ablenken. Der größte Nachteil ist jedoch, dass sich das Spiel für den Koop-Modus entwickelt anfühlt, wobei sich viele der Ziele absichtlich wiederholen, so dass mehrere Personen sie aufteilen und abschließen können. Wenn Sie keine Freunde haben, die das Spiel besitzen, ist die Spielersuche zum Glück einfach und schmerzfrei, so dass es einfach ist, an einer zufälligen Testversion teilzunehmen oder nach Spielern zu suchen, die Ihnen helfen.

Das Gefühl der Angst und Hilflosigkeit, das die Originaltitel perfekt auf den Punkt brachten, ist in Trials sehr lebendig, und ich war ständig auf der Kante meines Sitzes. Da du keine Möglichkeit hast, dich zu verteidigen, hast du keine andere Wahl, als dich an den vielen schrecklichen Monstern vorbeizuschleichen und den Glasscherben und Lärmfallen auf deinem Weg auszuweichen. Feinde springen auch aus ihren Verstecken, Fallen werden unerwartet ausgelöst, wenn du nach Verbrauchsgegenständen greifst, und die neue Psychose-Mechanik verzerrt deine Sicht und lässt dich wild halluzinieren, bis du ein Heilmittel findest.

Die Kameramechanik, die ein echtes Grundnahrungsmittel der Serie ist, kehrt hier zurück, wenn auch in anderer Form. Mit der Nachtsichtbrille, die in den Schädel gebohrt wurde, kannst du deinen Weg vor dir ausleuchten, indem du die Dreieckstaste (auf der PlayStation) drückst, aber diese muss sparsam verwendet werden. Die Verwendung der Kamera verbraucht Ihren Akku und ohne Strom sind Sie völlig verwundbar. Das Spiel steigert auch in diesen Momenten deine Paranoia, da Schaufensterpuppen und Pappaufsteller, die verdächtig nach Feinden aussehen, überall verstreut sind.

Da es sich bei The Outlast Trials um ein Multiplayer-Erlebnis handelt, war ich besorgt, ob es den Spielern einen überzeugenden Grund bieten würde, immer wieder zurückzukehren. Glücklicherweise fand ich, dass sich die Prüfungen sehr wiederspielbar anfühlen, und ich kann mir vorstellen, sie in Zukunft immer wieder zu besuchen. Am Ende jeder Prüfung wirst du für deine Leistung benotet und verdienst Geld, das du ausgeben kannst, um deinen Charakter und deinen eigenen Raum in der Einrichtung zu personalisieren. Sie können auch jedes Mal mit verschiedenen Rigs experimentieren und alleine oder mit einer Gruppe spielen.

Ein Punkt, an dem ich frustriert bin, ist, dass das Spiel dir keine Karte oder eine klare Möglichkeit bietet, deine Ziele zu verfolgen. Das Spiel sagt dir erst, wo dein nächstes Ziel ist, wenn du dich in der Umgebung befindest, was frustrierend ist, wenn man bedenkt, dass du oft im Kreis herumläufst und versuchst, Monster von deinem Rücken zu bekommen. Dies wird noch schlimmer, wenn Sie Gegenstände wie Benzinkanister transportieren müssen, mit denen Sie nicht laufen können.

Nach einer fast siebenjährigen Pause ist The Outlast Trials eine mutige Rückkehr für die Serie, eine, die sie in eine überraschende neue Richtung führt, aber keine Kompromisse bei dem eingeht, was die beiden vorherigen Titel für Horrorfans so fesselnd gemacht hat. Es ist blutig, spannend und geradezu furchteinflößend, und ich fand, dass der neue Multiplayer-Fokus ihm trotz einiger kleinerer Mängel einen hohen Wiederspielwert verleiht. Wenn möglich, würde ich empfehlen, dieses Spiel mit einem kompletten Team im Koop-Modus auszuprobieren, aber es ist immer noch eine verdammt gute Zeit, wenn du dich dafür entscheidest, seinen Schrecken alleine zu trotzen.