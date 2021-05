The Outer Worlds wird als Microsoft-Franchise bestätigt

You're watching Werben

Eines der besten Rollenspiele des Jahres 2019 war das von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, South Park: Der Stab der Wahrheit) entwickelte Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds. Noch bevor das Abenteuer veröffentlicht wurde, kaufte Microsoft das Entwicklerstudio auf und seitdem ist nicht ganz unklar, was mit der Serie in Zukunft passieren wird (Take-Twos Vertriebsarm Private Division ist der Herausgeber des Spiels).

Viele gingen davon aus, dass Microsoft alle Rechte der Serie erworben hat und genau das wurde nun auch offiziell von einem Sprecher bestätigt. Gamasutra zitiert: "Private Division unterstützt und vermarktet The Outer Worlds weiterhin, einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichung des Murder-on-Eridanos-DLCs auf der Nintendo Switch. In Zukunft werden Obsidian und Microsoft künftige Iterationen des Franchise veröffentlichen [...]."

Das erste Spiel konnte sich bislang über 3 Millionen Mal verkaufen, eine Fortsetzung wurde noch nicht offiziell bestätigt. Seit einiger Zeit sucht Obsidian Entertainment neues Personal im Design-Bereich. Die Künstler sollen in Zukunft an einem "unangekündigten Projekt" mit offener Welt arbeiten, das bereits als "nächstes Weltklasse-Rollenspiel" umschrieben wird. Ob das etwas mit The Outer Worlds zu tun hat, wissen wir nicht.

Quelle: Obsidian Entertainment (1), (2).