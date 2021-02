The Outer Worlds: v1.3 macht Switch-Spieler fit für Peril-on-Gorgon-DLC

You're watching Werben

Nächste Woche werden Besitzer der Nintendo-Switch-Version von The Outer Worlds in der Lage sein, das Add-On Peril on Gorgon nachzuholen. Entwickler Obsidian Entertainment bestätigte den 10. Februar als Erscheinungstag des Zusatzinhalts und erinnerte gleichzeitig daran, auf welche Überraschungen sich die Sci-Fi-Rollenspieler gefasst machen dürfen. Neben dem neuen Gebiet auf dem Gorgon-Asteroiden warten drei experimentelle Knarren darauf, für den Kapitalismus eingesetzt zu werden. Diese Woche wurde The Outer Worlds auf der Switch auf die Spielversion 1.3 aktualisiert. Der neue Code behebt einige Anzeigefehler und ein Problem in der Spielphysik. Mehr zum Add-On erfahrt ihr in unserer Kritik.

Quelle: Obsidian Entertainment.