The Outer Worlds und Borderlands 3 verkaufen sich sehr gut

Gestern Abend legte Take-Two ihren Investoren einen Quartalsbericht vor und darin konnten wir Einblick in die Verkaufszahlen einiger aktueller Titel nehmen. Einige Spiele sind sehr gut angelaufen, trotzdem haben nicht alle die gesetzten Ziele erreicht (NBA 2K20 hat mit Mikrotransaktionen nicht so viel eingenommen, wie erhofft). Besonders positiv hervorgehoben (eine Beobachtung vom Analysten Daniel Ahmad) wurden The Outer Worlds von Obsidian Entertainment und Borderlands 3, 2Ks eigenes Werk. Das Sci-Fi-Rollenspiel, das vom Tochterunternehmen Private Division betreut wird, wurde bereits über 2 Millionen Mal verkauft, was Take-Twos "Erwartungen deutlich erfüllt habe".

Es sollte nicht vergessen werden, dass The Outer Worlds ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten war und sich diese Entscheidung offenbar nicht negativ auf den Umsatz ausgewirkt zu haben scheint. Geschäftsführer Strauss Zelnick sagte das anschließend sogar noch einmal im Gespräch mit GamesIndustry: "Es war ein Test, auf diese Weise auf den Game Pass zu setzen. Wir freuen uns, dass es unglaublich gut geklappt hat..."

Borderlands 3 ist ebenfalls stark angelaufen und wurde in knapp fünf Monaten fast acht Millionen Mal verkauft. Das Tempo, in dem die Verkaufszahlen steigen, ist erheblich schneller, als noch bei Borderlands 2 (der Titel hat fast zwei Jahre benötigt, um auf diese Zahlen zu kommen). Wir wissen bereits, dass The Outer Worlds auf dem Weg zur Switch ist (obwohl es sich aufgrund des Coronavirus verzögern wird) und ihr könnt davon ausgehen, dass Borderlands 3 auf Playstation 5 und Xbox One X ebenfalls veröffentlicht wird (vermuten wir). Beide Titel werden sich voraussichtlich noch eine Weile lang gut verkaufen.