The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition und Thief sind kostenlos auf Epic

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ist zwar bereits kostenlos im Epic Games Store erhältlich, aber zugegeben, das war an Weihnachten, so dass viele von euch zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht auf ihre PCs geschaut haben.

Jetzt, als spätes Ostergeschenk, hat Epic den Nutzern The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition und Thief als besonderen Doppelschlag geschenkt. Das Action-RPG aus dem Jahr 2019 bot den Fans eine große Dosis von Obsidians Geschichte in einem neuen Sci-Fi-Setting, und das Stealth-Spiel aus dem Jahr 2014 erhielt bei seiner Veröffentlichung einige begeisterte Kritiken.

Haltet nächste Woche eure Gasmaske und Lederjacke bereit, denn Epic Games verlost mit Ghostrunner ein Cyberpunk-Actionspiel. In der Zwischenzeit können Sie sich hier Ihre kostenlosen Spiele sichern.