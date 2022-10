The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition scheint auf PlayStation 5 und Xbox Series X zuzusteuern

HQ

Obsidian Entertainment hat sein Weltraum-RPG (wie in "Fallout in Space") The Outer Worlds bereits im Oktober 2019 veröffentlicht, und Sie können unsere Rezension darüber hier lesen (Nintendo Switch-Version). Jetzt scheint es, dass eine aktualisierte Version des Spiels auf moderne Konsolen zusteuert, dh PlayStation 5 und Xbox Series X (und S). PC ist ebenfalls enthalten.

Wie von VGC entdeckt, hat das taiwanesische Bewertungsgremium einem Spiel namens The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition eine Klassifizierung gegeben. Es scheint wahrscheinlich, dass diese aktualisierte Version zuvor veröffentlichte Erweiterungen Peril on Gorgon und Murder on Eridanos enthalten wird.

Hat dir The Outer Worlds gefallen? Natürlich hast du es getan, da es ein großartiges Spiel ist, oder?