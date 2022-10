The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ist ziemlich enthüllt

HQ

Anfang dieses Monats berichteten wir, dass The Outer Worlds vom taiwanesischen Bewertungsgremium in einer Version namens Spacer's Choice Edition für PlayStation 5 und Xbox Series S/X altersgemäß eingestuft wurde.

Während diese Version noch nicht offiziell angekündigt wurde, sind diese Arten von Klassifizierungen sehr selten falsch, so dass, während wir bereits glaubten, dass die Informationen richtig waren - jetzt können wir fest sagen, dass wir absolut sicher sind. Der Grund dafür ist, dass ESRB (das PEGI-Äquivalent in den USA) auch The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition bewertet hat. Jetzt ist die einzige Frage, wie sehr diese Version verbessert wird, ob es neue Inhalte gibt und wann sie offiziell angekündigt wird.

Der Twitter-Nutzer Idle Sloth hat auch die neue Boxart für das Spiel zu teilen, die für uns legitim aussieht. Freust du dich darauf, dieses großartige RPG wieder zu spielen, diesmal optimiert für PlayStation 5 und Xbox Series S/X?