The Outer Worlds läuft auch auf PS4 Pro in 4K, aber nicht nativ

In gut einer Woche steht uns mit The Outer World die Veröffentlichung eines weiteren Obsidian-Rollenspiels bevor. Die Entwickler von Titeln, wie Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Fallout: New Vegas und South Park: Der Stab der Wahrheit, führen uns in ihrer Sci-Fi-Odyssee an den Rand der Halcyon-Kolonie, um unsere eigene, intergalaktische Seifenoper zu starten. Das Studio hat sich kürzlich zu den grafischen Darstellungsmöglichkeiten auf PC und Konsole geäußert und damit für einige Verwirrung gesorgt. Wir haben die Aufklärung für euch aufgearbeitet.

Es ging um die Grafikpracht der einzelnen Spielversionen. Ein Sprecher des Publishers Private Division erklärte Windows Central auf Anfrage, dass das Spiel "4K nur auf Xbox One und PC" bietet, die PS4 Pro allerdings nicht von solchen Verbesserungen profitiere. Daraufhin wurden viele Leute skeptisch, denn rechnerisch müsste die starke Sony-Konsole durchaus dazu in der Lage sein, das Spielerlebnis in 4K-Pracht darzustellen.

Aufgeregte Fans vermuteten einen Zusammenhang mit dem neuen Besitzer von Obsidian Entertainment - Microsoft -, die (das befürchteten einige Nutzer in den Kommentaren) dem Konkurrenten vielleicht nicht in die Karten spielen wollte. Ist natürlich alles Quatsch, denn The Outer Worlds läuft auch auf der PS4 Pro mit 4K-Auflösung - jedenfalls hochgerechnet. Auf Twitter klärte der Private Division das Missverständnis auf:

"Ja, hier scheint es einige Verwirrung zu geben. Lasst mich das klarstellen: The Outer Worlds wurde sowohl für Xbox One X als auch für PS4 Pro verbessert. Das Spiel enthält 4K-Texturen und Auflösung auf Xbox One X und PC und wird auf PS4 Pro von 1440p auf 4K hochskaliert. Es sieht auf allen Plattformen großartig aus."

The Outer Worlds steht übrigens im Xbox Game Pass bereit und kann von allen Abonnenten des Microsoft-Service ab dem 25. Oktober auf Windows 10 und Xbox One ohne weitere Kosten heruntergeladen werden. Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt wohl auch für Nintendo Switch veröffentlicht, dort aber sicher nicht im 4K-Ruhm.

