The Outer Worlds hat zwei unterschiedliche Enden

The Outer Worlds entwickelt sich zu einem guten, altmodischen Rollenspiel, das sich an seine Spieler anpasst und auf die getroffenen Reaktionen eingeht. Obsidian Entertainment hat bereits bestätigt, dass ihr Spiel verschiedene Pfade bieten wird, darüber haben wir nun mehr erfahren. In einem Interview mit VideoGameChronicle hat Quest-Designer Leonard Boyarsky bestätigt, dass es zwei große Pfade gibt, die sich jeweils in unterschiedliche Varianten voneinander aufspalten.

"Am Ende gibt es zwei grundlegende Wege: nämlich ob ihr mit Phineas oder "The Board" sympathisiert. Das ist sozusagen der erste Takt vom Ende: Wie [wird] sich diese Wahl abgespielt [haben]? Anschließend bekommt ihr viele [Sequenzen], in denen über die Ergebnisse eurer Handlungen und die Konsequenzen eurer Entscheidungen gesprochen wird, die ihr während des gesamten Spiels getroffen habt."

The Outer Worlds soll am 25. Oktober veröffentlicht werden, bespielt werden Xbox One, PS4 und PC. Auf der PAX East haben wir für euch frisches Gameplay aufgezeichnet: