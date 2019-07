The Outer Worlds erscheint auf der Nintendo Switch

Die vielleicht überraschendste Ankündigung des Tages: Obsidian's Senior Producer Matthew Singh erscheint in einem brandneuen Trailer auf Nintendo's Youtube-Kanal, um zu enthüllen dass das Sci-Fi RPG The Outer Worlds auf der Switch erscheinen wird. Die Entwickler kooperieren mit Virtuos um das Ganze zu ermöglichen.

Bisher wissen wir nichts über den Releasetermin, doch laut Singh ''folgt dieser nach der Veröffentlichung auf den anderen Plattformen''. Hört sich fast so an, als würde die Switch-Version ebenfalls am 25. Oktober, zusammen mit den anderen Versionen erscheinen. Der Trailer unten gibt keine weiteren Details zur neu angekündigten Version, dafür spricht Singh über die verschiedenen Elemente des Spiels, wie das Gameplay und die Geschichte.

Werdet ihr The Outer Worlds auf der Switch spielen?

You watching Werbung