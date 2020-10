SciFi-Rollenspielfans ohne Konto im Epic Game Store dürfen sich freuen: Nach einem Jahr Exklusivität wird The Outer Worlds ab dem 24. Oktober auch auf Steam erhältlich sein.

Erst kürzlich wurde mit 'Peril On Gorgon' der erste DLC zu The Outer Worlds veröffentlicht, der das ursprüngliche Spiel u.a. um einen neuen Planeten und zusätzliche Waffen erweitert. Wer mehr über 'Peril On Gorgon' erfahren möchte, findet alle Details in unserem Test.