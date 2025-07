The Outer Worlds 2 und andere kommende Xbox-Spiele werden billiger sein als zunächst angekündigt

HQ

Viele waren wütend, als die großen Spielefirmen anfingen, zu enthüllen, dass Spiele in dieser Konsolengeneration 70 Dollar kosten würden, aber es schien, als hätten es die meisten nach einer Weile geschafft, damit zu leben. Dann hörten wir Gerüchte, dass Grand Theft Auto VI möglicherweise 100 Dollar kosten würde und Nintendo den Preis seiner größten Spiele auf 80 Dollar anheben würde, und der Aufruhr begann von vorne. Diesmal mit einer solchen Wucht, dass eine der jüngsten Kontroversen dem Druck nachgegeben hat.

Obsidian verrät, dass The Outer Worlds 2 doch nicht 80 Dollar kosten wird, da sie beschlossen haben, es auf 69,99 US-Dollar zu senken. Das gilt nicht nur für dieses Spiel. Microsoft gibt in einer Pressemitteilung an, dass alle großen Xbox Game Studios-Spiele, die in diesem Jahr erscheinen, beim Start 69,99 US-Dollar kosten werden. Dazu gehört auch Call of Duty: Black Ops 7, also werden wir nicht sehen, ob ein höherer Preis einer der größten Gaming-Franchises der Welt geschadet hätte... Zumindest nicht in diesem Jahr...

Wenn man bedenkt, wie viele Entlassungen, Studios geschlossen und Spiele abgesagt werden, denken Sie, dass Spiele weiterhin 69,99 US-Dollar kosten sollten, oder wären Sie bereit, 79,99 US-Dollar zu zahlen?