The Outer Worlds 2 erlaubt es dir nicht, deinen Charakter neu zu spezialisieren

Seit einigen Jahren ist es in Rollenspielen üblich, dass man alle XP wiederherstellen kann, um seinen Charakter mitten im Abenteuer einfach von Grund auf neu aufzubauen. In gewisser Weise ist es praktisch, weil du es ändern kannst, wenn du bemerkst, dass etwas nicht funktioniert, aber es ist auch etwas, das es deinem Charakter ermöglicht, in einer Sekunde ein monströs starker Krieger zu sein, und dann keine Kraft mehr zu haben und in der nächsten ein Schwächling zu werden, der sich auf Heilkräuter spezialisiert hat.

Es gibt eine kleine Debatte darüber, wobei einige Leute einfach denken, dass die Entscheidungen keine Rolle spielen, wenn man alles jederzeit ändern kann, und dass es überhaupt keiner Art von Konsistenz folgt. Und wir glauben, eine Ahnung davon zu haben, was Obsidian Entertainment zu diesem Thema denkt.

In einem Interview mit RPG Site erzählt uns der Schöpfer von The Outer Worlds 2, Brandon Adler, dass es uns nicht erlaubt sein wird, unsere Charaktere neu zu spezifizieren. Die Idee ist, dass man nachdenken muss, bevor man sich für etwas entscheidet, und dass die Entscheidungen dauerhaft sind:

"Wir erlauben keine Neuausrichtung. Viele Leute lieben es... Das ist definitiv eine Möglichkeit, die Dinge anzugehen. Ich persönlich möchte, dass der Spieler versteht, dass seine Entscheidungen dauerhaft sind - sie sind wichtig - und dann denkt er mehr über seine Entscheidungen nach. Es gibt viele Momente, in denen man Spiele sieht, in denen man unendlich viel neu spezialisieren kann, und an diesem Punkt spiele ich nicht wirklich einen Charakter, weil ich zwischen - nun, mein Typ ist ein wirklich großartiger Assassine, der aus großer Distanz abschießt, und dann, oh, weißt du, jetzt werde ich ein Sprachmensch sein und dann nochmal Respec."

Auf diese Weise, glaubt Adler, wird das Spiel mehr Rollenspiel und authentisch sein, bei dem man sich tatsächlich überlegen muss, wie man seinen Charakter erstellt:

"Für mich ist es nicht falsch, dass die Leute gerne so spielen. Aber ich möchte einfach nur sichergehen... Schau, wenn wir The Outer Worlds 2 machen, möchte ich sicherstellen, dass das Rollenspiel wirklich stark ist. Ich möchte sicherstellen, dass man seinen Charakter aufbaut und sich wirklich verdoppelt - um sicherzustellen, dass das Rollenspiel durch das gesamte Erlebnis kommt."

Wie empfindest du das, ist es authentischer, deinen Charakter nicht von einer Sekunde auf die andere radikal verändern zu können?

The Outer Worlds 2 wird am 29. Oktober für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht und wird in Game Pass enthalten sein.