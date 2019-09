The Outer World zeigt weitere Bereiche der Halcyon-Kolonie in neuem Trailer

The Outer Worlds ist das neueste Spiel vom Entwickler Obsidian Entertainment und es wird gerne an der beliebten Bethesda-Marke Fallout (noch genauer: New Vegas) gemessen. Ein neuer Trailer leistet diesem Vergleich nicht unbedingt Abhilfe, dafür zeigt es uns einige coole Umgebungen der Halcyon-Kolonie, die Spieler ab dem 25. Oktober erkunden dürfen. Waffen, irre Charaktere und einige seltsame Kreaturen sind ebenfalls zu sehen, ebenso wie eine gehörige Portion Obsidian-Humor. The Outer Worlds wird auf Xbox One, Playstation 4 und PC erhältlich sein.

