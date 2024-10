The Oregon Trail ist der nächste, der die Anpassungsbehandlung erhält

HQ

Wir befinden uns im goldenen Zeitalter der Verfilmung von Videospielen in Filmen und Serien. Jeder Publisher scheint mindestens ein Projekt in der Entwicklung zu haben, bei dem es darum geht, ein geliebtes Spiel in eine Leinwand- oder Kleinbildadaption zu verwandeln. Allein für den Rest des Jahres 2024 dürfen wir uns auf eine zweite Staffel der League of Legends Serie Arcane sowie einen dritten Sonic the Hedgehog Film freuen. Unnötig zu erwähnen, dass die Gamer gut essen.

Es stellt sich heraus, dass sie auch auf der ganzen Linie weiterhin gut essen werden, denn jetzt hat The Hollywood Reporter enthüllt, dass Apple versuchen wird, ein ikonisches und notorisch schweres Spiel in einen Film zu verwandeln. Es ist das Oregon Trail, das diese Behandlung erhält, wobei der zeitlose Klassiker von Will Speck und Josh Gordon als Regisseur und Produzent betreut wird, während das Drehbuch an Judas and the Black Messiah 's The Lucas Bros. und Max Reisman übergeben wird.

Da das Oregon Trail in den frühen 70er Jahren erstellt wurde, ist unklar, ob die ursprünglichen Schöpfer beteiligt sein werden, aber es wird erwähnt, dass Benj Pasek und Justin Paul als Teil ihrer Ampersand-Produktionsfirma bei der Produktion des Films helfen werden, was bedeutet, dass diese Adaption ein Wiedersehen für das Team hinter Lyle, Lyle Crocodile aller Filme sein wird.

Es ist unklar, wann wir mehr über diese Oregon Trail -Adaption sehen werden, aber da Apple angehängt wird, können wir wahrscheinlich erwarten, dass der Film irgendwann auf Apple TV+ landen wird.