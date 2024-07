The Operator war ursprünglich nur über ein Computerterminal spielbar

Nächste Woche können Fans von Erzähl- und Mystery-Spielen an ihren PCs schnappen, um Bureau 81 's The Operator auszuprobieren, einen Puzzle-Titel, in dem es darum geht, der "Mann auf dem Stuhl" zu sein, eine unterstützende Seele, die Feldagenten bei der Lösung komplexer Probleme helfen soll.

Da die Veröffentlichung für den 22. Juli geplant ist, haben wir uns kürzlich mit dem Gründer von Bureau 81 und Schöpfer von The Operator, Bastien Giafferi, getroffen, wo er in einem Interview verriet, dass das Spiel ursprünglich nur über ein Computerterminal spielbar war, aber dass die Entscheidung getroffen wurde, dies in eine immersivere Nischenmechanik zu verwandeln, um das Betriebssystem zu ergänzen, das speziell für das Spiel entwickelt wurde.

"Für mich war es eine der Säulen des Spiels, die Immersion, und wenn man am Computer sitzen sollte, wäre es seltsam, diese Taschenrechner-App nicht zu haben, weißt du, all diese Sachen. Zu Beginn wollte ich, dass das gesamte Spiel nur mit dem Terminal spielbar ist. Wenn Sie also die Dateien und alles öffnen möchten, können Sie einfach mit dem Terminal arbeiten. Es ist nicht obligatorisch. Es wird nicht mehr zu viele Dinge für Sie freischalten. Es ist im Grunde nur um der Immersion und Vollständigkeit willen da."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um mehr über die Inspiration für The Operator, Giafferis Lieblingsteil des Spiels und mehr zu erfahren.