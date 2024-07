HQ

Es kommt nicht oft vor, dass wir in einem Videospiel zum "Mann auf dem Stuhl" werden. Wie es in Filmen der Fall ist, verkleiden sich die Spieler in Videospielen in den meisten Fällen als Geheimagenten und Feldagenten und nicht als intelligente und vielseitige Hilfstechniker, die wertvolle Informationen liefern und Probleme lösen, die die Personen vor Ort nicht knacken können. Bureau 81 hat beschlossen, dieses Skript mit The Operator auf den Kopf zu stellen, einem kurzen Mystery-Spiel, das sich um einen Mitarbeiter der Federal Department of Intelligence dreht, einer Regierungsbehörde, die ungewöhnliche und oft schreckliche Verbrechen untersucht.

Die Idee von The Operator besteht im Wesentlichen darin, Außendienstmitarbeiter zu unterstützen. Das gesamte Spiel wird auf einem Computer gespielt, einem Betriebssystem innerhalb Ihres tatsächlichen Betriebssystems, und auf diesem voll funktionsfähigen System (das sogar ein voll funktionsfähiges Terminal zum Herumspielen enthält) müssen Sie Beweise bewerten und auseinandernehmen, um den Außendienstmitarbeitern zu helfen, eine Verbindung herzustellen, ihre Ermittlungen voranzutreiben oder möglicherweise sogar ihr Leben zu retten. Dies kann das Durchsuchen von Videomaterial nach versteckten Hinweisen, das Abgleichen von Namen oder Nummernschildern mit einer vollständigen Datenbank, das Aufdecken einer chemischen Zusammensetzung oder das Helfen bei der Entschärfung einer Bombe sein. Unabhängig davon, was die anstehende Aufgabe ist, erledigen Sie alles über dieses Computersystem.

Es ist ein brillant gestaltetes System mit viel Tiefe und Abwechslung. Bureau 81 hält Sie auf Trab, indem es häufig einzigartige Rätsel, Herausforderungen und Mechaniken präsentiert, von denen viele einmal verwendet und dann leider nie wieder angesprochen werden, um sicherzustellen, dass Sie trotz des begrenzten visuellen Angebots immer beschäftigt sind. Die Rätsel sind auch so kompliziert ausbalanciert, dass man sich beim Knacken nie überfordert oder verwirrt fühlt. Sie sind alle so konzipiert, dass sie recht einfach zu überwinden sind, wenn auch mit ein wenig Einfallsreichtum, und wenn Sie nicht weiterkommen, gibt es ein Hinweissystem, das Ihnen hilft, in die richtige Richtung zu weisen. Ich denke, dass Bureau 81 ein bisschen zu nachsichtig bei Rätsellösungen ist, in dem Sinne, dass man nicht wirklich etwas falsch machen kann, da das Spiel einem sagt, wenn man etwas vermasselt. Das nimmt der Erfahrung ein wenig den Stachel, aber man kann sehen, warum das so ist, und das liegt daran, dass im Mittelpunkt von The Operator eine sehr komplexe und verdrehte Verschwörungserzählung steht.

Dieses Spiel ist dafür gemacht, nur einmal gespielt zu werden, da es auf dem Weg dorthin eine Vielzahl von Wendungen gibt. Ich werde sie hier nicht spoilern, aber während du dich weiter durch die Geschichte arbeitest, bemerkst du, dass es immer mehr Verbindungen zwischen den einzigartigen Fällen gibt, mit denen du verbunden bist, du entdeckst erschütternde Informationen über dich selbst, die FDI und die Cyberkriminelle HAL, und wem man vertrauen kann, wird zu einer viel komplexeren und verwirrenderen Aufgabe. Es ist in vielerlei Hinsicht sehr kalter Krieg, und Bureau 81 hat brillante Arbeit geleistet, indem es eine zarte und sich ständig entwirrende Geschichte gewebt hat, die immer wieder überrascht.

Die vollständig vertonten Dialoge und die verschiedenen Mechaniken und Software, mit denen Sie ständig vertraut gemacht werden, wirken Wunder, um die immersiven Qualitäten dieses Spiels zu verbessern, und ehrlich gesagt werden Sie nicht aufhören wollen zu spielen, vor allem, wenn die Wendungen der Handlung beginnen, Wirkung zu zeigen. Noch nie war das Konzept, der Mann auf dem Stuhl zu sein, der Nebendarsteller, der die Hauptrolle spielt, so fesselnd. Das liegt wahrscheinlich zum Teil daran, dass The Operator mit einer Länge von etwa vier Stunden auch nicht zu lange dauert, was bedeutet, dass Sie dieses Spiel leicht in ein oder zwei Sitzungen durchspielen können. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, ist es überhaupt nicht wiederspielbar, aber das muss es auch nicht sein. Dies ist ein kohärentes und äußerst unterhaltsames Puzzleprojekt, das ein paar grundlegende und einfache Systeme und Mechaniken bietet und sie dann bis zu großen Höhen verfeinert.

Die besten Worte, die ich verwenden kann, um The Operator zu beschreiben, sind, dass ich mir während meines Durchspielens dieses Spiels nicht ein einziges Mal gewünscht habe, am anderen Ende des Telefonats zu sein, in der Hitze des Gefechts auf dem Feld, mich unter Schüssen zu ducken und der Gefahr auszuweichen. Bureau 81 hat es irgendwie aufregender gemacht, Alfred zu sein, als Batman zu sein...