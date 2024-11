The Onion kauft Alex Jones' InfoWars, um es zu einer Parodie-Seite zu machen

HQ

Alex Jones' InfoWars wurde kürzlich von The Onion ersteigert. Die Website und die Marke wurden per Gerichtsbeschluss verkauft, nachdem Jones dazu verurteilt worden war, 1,4 Milliarden US-Dollar an die Familien der Opfer zu zahlen, die bei der Schießerei an der Sandy-Hook-Schule getötet wurden. Jones behauptete, die Schießerei sei eine Falschmeldung gewesen, und dass es sich bei den Opfern um inszenierte Schauspieler gehandelt habe.

Jones wurde auch angewiesen, sein persönliches Vermögen zu liquidieren, um das Geld zu bezahlen, das er schuldete. Der Kauf von InfoWars durch die Zwiebel mag wie ein satirischer Teil klingen, aber er wurde von Jones, der Publikation und ihrem Besitzer bestätigt. Der Kauf von InfoWars durch The Onion wurde sogar von Familien der Sandy-Hook-Opfer unterstützt, und der Besitzer von The Onion sieht darin eine große Chance für eine Komödie.

The Onion wird InfoWars - das 1999 gegründet wurde - in eine Parodie-Seite umbenennen und sich über Leute wie Alex Jones lustig machen. Die Website wird auch einen exklusiven Werbevertrag mit Everytown for Gun Safety, einer Waffenkontrollgruppe, haben.

Jones wird nicht leise in die Nacht gehen, wie man erwarten kann. Immerhin muss er Rechnungen bezahlen, aber er muss bald eine neue Plattform finden, auf der er schimpfen und toben kann.