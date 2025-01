The Old Guard 2 wird im Juli auf Netflix erscheinen

Im Rahmen seiner jüngsten Blow-Out-News-Runde, die ein Schlaglicht auf seine Pläne für 2025 warf, hat Netflix das genaue Premierendatum für die Fortsetzung von The Old Guard bekannt gegeben. In dem Actionstreifen wird Charlize Theron erneut die Hauptrolle des Kapitäns eines Söldnerteams spielen, das zufällig unsterblich und unglaublich alt ist. Die Fortsetzung ist einfach als The Old Guard 2 bekannt und wird den Großteil der Originalbesetzung enthalten, außer dass jetzt auch Uma Thurman und Henry Golding auf der Liste stehen.

The Old Guard 2 hat ein ähnliches Setup wie das Original. Netflix spricht ein wenig über die Handlung und fügt hinzu: "Andy [Therons Charakter] und ihr Team von unsterblichen Kriegern kehren zurück, um die Menschheit vor einem gewaltigen neuen Feind zu schützen, der ihre Existenz bedroht."

In einem kleinen zusätzlichen Teaser von Regisseurin Victoria Mahoney heißt es: "Jedes Mal, wenn wir aus der Tür gingen, um zu scouten, war mein Auftrag; Ich möchte keine Orte besuchen, die ich routinemäßig als Zuschauer in einer Reihe meiner Lieblingsfilme sehe. Ich habe unermüdlich auf das Unerwartete zugedrängt."

Vor diesem Hintergrund können wir davon ausgehen, dass The Old Guard 2 am 2. Juli zu sehen ist, wenn es auf Netflix debütiert.